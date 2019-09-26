Новые пункты сбора автомобильных шин откроются в Липецке

Семь пунктов сбора автомобильных шин появятся в областном центре до конца года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.



Предполагается, что забирать покрышки из пунктов сбора и отправлять их на переработку будет региональный оператор.



Сейчас в Липецке действует специальный пункт приёма старых покрышек, откуда собранные шины отправляются на переработку. Автомобильная резина перемалывается к крошку, из которой затем производится тротуарная плитка, а также травмобезопасное покрытие для стадионов, прогулочных зон и велодорожек.







