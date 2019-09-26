Общество

10 минут назад

Новые пункты сбора автомобильных шин откроются в Липецке

99
#утилизация шин
Новые пункты сбора автомобильных шин откроются в Липецке
Семь пунктов сбора автомобильных шин появятся в областном центре до конца года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Предполагается, что забирать покрышки из пунктов сбора и отправлять их на переработку будет региональный оператор.

Сейчас в Липецке действует специальный пункт приёма старых покрышек, откуда собранные шины отправляются на переработку. Автомобильная резина перемалывается к крошку, из которой затем производится тротуарная плитка, а также травмобезопасное покрытие для стадионов, прогулочных зон и велодорожек.



99
#утилизация шин

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