Какие финансовые инструменты укрепят экономику Липецка

Чтобы финансовой организации максимально быстро можно было влиться в региональную структуру бизнеса, ее руководство должно проанализировать наиболее успешные рынки и понять, в чем игроки этих рынков нуждаются в первую очередь.

Отвечая спросу ключевых предприятий, можно, во-первых, обеспечить стабильность своей организации, а во-вторых, поддержать рост местной экономики. Такую стратегию реализует компания ООО «Балтийский лизинг», липецкий филиал которой может профинансировать для своих клиентов широкий спектр имущества: от легкового авто до зерноуборочного комбайна.

О целевых программах

Немалый вклад в экономику Липецкой области вносит сектор АПК. Его потенциал отмечают в администрации региона и разрабатывают меры поддержки, которые помогают отрасли наращивать объемы производимой продукции. Например, в 2019 году регион установил исторический рекорд по сбору масличных культур (по данным областной администрации валовый сбор составил 105 тысяч тонн при средней урожайности 22,2 центнера с гектара). Разумеется, чтобы обеспечивать такие темпы роста, аграриям нужны парки техники, производственных мощностей которых будет хватать на сверхплановый объем. При этом машины не должны подвести в самый разгар уборочных работ, даже день простоя может грозить аграрной компании серьезными убытками.

«Задача по разработке профильных продуктов для сельскохозяйственных организаций никогда не исчезает из бизнес-плана нашей компании. Например, на днях мы завершили реализацию очередного спецпредложения, в рамках которого фермеры могли приобретать необходимое имущество, используя гибкий график платежей, учитывающий сезонность бизнеса. Также на постоянной основе наши клиенты могут пользоваться программой «Экспресс-лизинг спецтехники», - рассказал директор филиала «Балтийского лизинга» в Липецке Иван Веселов.

По его словам, компания в 2019 году вновь была аккредитована в программах льготного лизинга от Министерства промышленности и торговли РФ, что позволило расширить спектр услуг для клиентов.

«Балтийский лизинг» продолжает принимать заявки на приобретение колесной и специальной техники в рамках профильных программ Минпромторга РФ. Лизингополучателям, приобретающим автотранспорт и специальные машины отечественного производства, предоставляются скидки. Выгоду получают не только наши клиенты, государство таким образом поддерживает российские бренды, способствуя их популяризации», - пояснил Веселов.

Вклад в инфраструктуру

Еще одним направлением региона, требующим регулярной поддержки, лизингодатели считают строительный рынок, поскольку город растет: для возведения жилья и инфраструктурных объектов нужна современная техника.

«Снизить цену на эту категорию имущества опять же помогают меры господдержки. Чтобы дать понять, насколько они востребованы, приведу нашу статистику: только в 2018 году компания заключила 670 сделок в сегменте спецтехники, в рамках которых клиенты получили субсидию», - отметил Веселов.

Директор филиала уточнил, что спецтехника также входит в топ сегментов, по которым заявки поступают чаще всего. По итогам первого полугодия 2019 года, доля таких договоров в объеме нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) «Балтийского лизинга» составила 15,3%.

«В числе уже давно зарекомендовавших себя среди клиентов спецпрограмм можно назвать совместные с официальными дилерами предложения на бренды Case и New Holland. Лизингополучатели могут приобретать технику этих марок со скидкой. Также компания уже несколько лет работает по программе финансирования белорусской техники, клиентам предоставляется субсидия», - подчеркнул Веселов.

Автопарк на ходу

Сегмент автотранспорта никогда не будет привязан к отраслевой специфике, оставаться мобильными важно всем. Потому и доля этого сегмента в портфелях универсальных лизинговых компаний в любом случае в процентном соотношении превышает другие. «Балтийский лизинг» получает заявки на легковые, легкие коммерческие и грузовые машины регулярно, поскольку для бизнеса исправный, обновленный автопарк подчас служит залогом бесперебойной работы. Количество специальных предложений в этом сегменте всегда превышает треть от всех программ «Балтийского лизинга», актуализируются они буквально каждый месяц.

«На сегодняшний день компания сотрудничает с большинством поставщиков и дилеров, присутствующих на российском рынке. Мы предлагаем своим клиентам почти четыре десятка специальных программ финансирования с выгодными условиями. Так, в рамках одного из последних спецпредложений любители Volkswagen и Nissan могут стать владельцами автомобилей марок, оформив договор на срок до 60 месяцев», - добавил Веселов.

Филиал ООО «Балтийский лизинг» в Липецке:

ул. Советская, д.35, оф. 409

8 800 222 0 555,

+7 (4742) 52 23 12

Справка:



* При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг».





