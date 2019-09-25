Общество

17 минут назад

Липчан приглашают на спортивный праздник в «Быханов сад»

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#День ходьбы #Быханов сад
Липчан приглашают на спортивный праздник в «Быханов сад»

Там состоится День ходьбы.

Липчан приглашают принять участие во Всероссийском дне ходьбы, который состоится в «Быхановом саду». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе департамента физической культуры и спорта, жителей Липецка ждут там к 11 часам в воскресенье, 6 октября

На День ходьбы ждут всех любителей активного образа жизни: независимо от возраста, пола и уровня физической подготовки. Пройдя регистрацию, они выйдут на свои маршруты. Все участники преодолеют дистанцию в 1 км. Каждый получит диплом на память об участии в Дне ходьбы.

Всероссийский день ходьбы проводится в рамках программы «Олимпийская страна» и является частью Международного дня ходьбы, который проходит во всём мире уже более 20 лет. Основная цель мероприятия - популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.  Ежегодно в нем участвуют более 12 млн человек из 150 стран. В прошлом году Всероссийский день ходьбы объединил более 500 липчан.
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#День ходьбы #Быханов сад

Комментарии (2)

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Ювелирша

11 минут назад
Не пойду, там страшный олень
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???

12 минут назад
Куда пойдем то? На городище?
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