Липчан приглашают на спортивный праздник в «Быханов сад»

Там состоится День ходьбы.

Липчан приглашают принять участие во Всероссийском дне ходьбы, который состоится в «Быхановом саду». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе департамента физической культуры и спорта, жителей Липецка ждут там к 11 часам в воскресенье, 6 октября



На День ходьбы ждут всех любителей активного образа жизни: независимо от возраста, пола и уровня физической подготовки. Пройдя регистрацию, они выйдут на свои маршруты. Все участники преодолеют дистанцию в 1 км. Каждый получит диплом на память об участии в Дне ходьбы.



Всероссийский день ходьбы проводится в рамках программы «Олимпийская страна» и является частью Международного дня ходьбы, который проходит во всём мире уже более 20 лет. Основная цель мероприятия - популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Ежегодно в нем участвуют более 12 млн человек из 150 стран. В прошлом году Всероссийский день ходьбы объединил более 500 липчан.