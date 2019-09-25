По пути на рыбалку в Астраханскую область липчанин убил земляка

По пути на Астраханщину рыбаки пьянствовали в машине

Новоаннинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего жителя Липецкой области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).



По данным следствия, 24 сентября 2019 года подозреваемый вместе с тремя своими приятелями на машине одного из них отправился на рыбалку в Астраханускую область. По пути следования пассажиры употребляли спиртные напитки. Проезжая по территории Новоаннинского района Волгоградской области между 69-летним мужчиной и сидевшим рядом с ним 43-летним попутчиком произошел конфликт, в ходе которого пенсионер достал нож и нанес им один удар в область грудной клетки оппонента. Травма оказалась смертельной. Заметив потасовку на заднем сидении машины, водитель тут же остановил транспортное средство и вытащил пострадавшего на улицу. Случайным очевидцем происходящего стал проезжавший мимо местный житель, который тут же по телефону сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Задержать подозреваемого удалось по горячим следам.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном мужчина не признает, сообщает СУ СК РФ по Волгоградской области

