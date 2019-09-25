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37 минут назад
Омбудсмен назвала опасные для детей регионы
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Анна Кузнецова предложила наказывать виновных по всей строгости.
Наибольшее количество нарушений безопасности на детских площадках и других объектах детского отдыха, по предварительным данным Всероссийской общественной акции "Безопасность детства", зафиксировано в Республике Алтай, Орловской, Московской, Новосибирской и Курганской областях. Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила наказывать за это по всей строгости, сообщает ТАСС.
Во время акции "Безопасность детства" летом 2019 года было обнаружено 1083 открытых канализационных люка на улицах. Проверялись не только люки на улицах, но и детские площадки, чердаки, подвалы, школы с прилегающими к ним территориями, детские лагеря, торгово-развлекательные центры, пляжи, водоемы, заброшенные и недостроенные здания, уточняет «Российская газета».
Анализ результатов акции "Безопасность детства" летом 2019 года раскрасил карту страны на три зоны: красную (опасную), желтую (удовлетворительную) и зеленую (благоприятную). Алтай, Орловская, Московская, Новосибирская и Курганская области стали антилидерами рейтинга. Впрочем, окончательные цифры, по словам Кузнецовой, еще будут уточняться. К средней зоне относятся Саратовская, Архангельская, Свердловская, Иркутская, Оренбургская области. Среди регионов с наименьшим количеством нарушений на объектах детского отдыха - Кабардино-Балкария, Белгородская, Пензенская области, Северная Осетия и Ханты-Мансийский автономный округ. Детский омбудсмен пояснила, что в каждую категорию были включены по пять субъектов.
Во время акции "Безопасность детства" летом 2019 года было обнаружено 1083 открытых канализационных люка на улицах. Проверялись не только люки на улицах, но и детские площадки, чердаки, подвалы, школы с прилегающими к ним территориями, детские лагеря, торгово-развлекательные центры, пляжи, водоемы, заброшенные и недостроенные здания, уточняет «Российская газета».
Анализ результатов акции "Безопасность детства" летом 2019 года раскрасил карту страны на три зоны: красную (опасную), желтую (удовлетворительную) и зеленую (благоприятную). Алтай, Орловская, Московская, Новосибирская и Курганская области стали антилидерами рейтинга. Впрочем, окончательные цифры, по словам Кузнецовой, еще будут уточняться. К средней зоне относятся Саратовская, Архангельская, Свердловская, Иркутская, Оренбургская области. Среди регионов с наименьшим количеством нарушений на объектах детского отдыха - Кабардино-Балкария, Белгородская, Пензенская области, Северная Осетия и Ханты-Мансийский автономный округ. Детский омбудсмен пояснила, что в каждую категорию были включены по пять субъектов.
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