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48 минут назад
Призывник женился на своей бабушке ради отсрочки от армии
Парень не горит желаем служить в ВСУ.
В Винницкой области молодой человек женился на своей двоюродной бабушке, чтобы не идти в армию: у старушки первая группа инвалидности, а это значит, что парень, как ее опекун, получает отсрочку. Как сообщает издание «Украина», новость о браке 24-летнего Александра Кондратюка и его 81-летней двоюродной бабушки, инвалида I группы, два года назад шокировала все село Байковка Винницкой области.
При этом 81-летняя старушка уверяет, что «муж» навещает ее каждый день. Разница в возрасте между ними составляет 57 лет. По словам соседки, она видела «молодожена» в доме его официальной супруги несколько раз, пишет «Росбалт». Так что 24-летний муж бабули «косит» от армии на совершенно законных основаниях.
При этом 81-летняя старушка уверяет, что «муж» навещает ее каждый день. Разница в возрасте между ними составляет 57 лет. По словам соседки, она видела «молодожена» в доме его официальной супруги несколько раз, пишет «Росбалт». Так что 24-летний муж бабули «косит» от армии на совершенно законных основаниях.