В мире

48 минут назад

Призывник женился на своей бабушке ради отсрочки от армии

124
#откосить от армии
Призывник женился на своей бабушке ради отсрочки от армии

Парень не горит желаем служить в ВСУ.

В Винницкой области молодой человек женился на своей двоюродной бабушке, чтобы не идти в армию: у старушки первая группа инвалидности, а это значит, что парень, как ее опекун, получает отсрочку. Как сообщает издание «Украина», новость о браке 24-летнего Александра Кондратюка и его 81-летней двоюродной бабушки, инвалида I группы, два года назад шокировала все село Байковка Винницкой области.

При этом 81-летняя старушка уверяет, что «муж» навещает ее каждый день. Разница в возрасте между ними составляет 57 лет. По словам соседки, она видела «молодожена» в доме его официальной супруги несколько раз, пишет «Росбалт». Так что 24-летний муж бабули «косит» от армии на совершенно законных основаниях.
124
#откосить от армии

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#Трамп #импичмент #коррупция
Трампу готовы объявить импичмент

сегодня, 11:40

В мире
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
1
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

23.09.2019 19:47

В мире
В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика
В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика

22.09.2019 14:26

В мире
МИД Эстонии: Мы не просили русских нас от Гитлера освобождать
МИД Эстонии: Мы не просили русских нас от Гитлера освобождать

22.09.2019 11:56

В мире
Полиция задержала более 160 человек на манифестациях в Париже
#полици #задержания #митинг
Полиция задержала более 160 человек на манифестациях в Париже

22.09.2019 07:38

В мире
Генерал НАТО заявил, что русские «Искандеры» не защитят Калининград
#НАТО
1
Генерал НАТО заявил, что русские «Искандеры» не защитят Калининград

22.09.2019 07:05

В мире