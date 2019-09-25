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55 минут назад

Лобода рассказала правду о романе

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#Лобода
Лобода рассказала правду о романе

Певицу связывали отношения с солистом немецкой метал-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Украинская певица Светлана Лобода впервые призналась в своих отношениях с солистом немецкой метал-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Об этом исполнительница рассказала в интервью журналисту и телеведущей Ксении Собчак, пишет "Федеральное агентство новостей".

В интервью с Собчак, опубликованном на YouTube, Лобода впервые открыто говорит о том, что с немецким исполнителем ее связывают романтические отношения, которые ранее оба вокалиста трепетно скрывали.

В ходе беседы Собчак вспомнила, как Лобода в ответ на вопрос о Линдеманне рэперу Басте некогда заявила, что у нее контракт, и она не может об этом говорить. «Проговорилась, видишь», — ответила ей певица, признав, что действительно проболталась.

Напомним, по слухам лидер группы Rammstein является отцом младшей дочери Лободы Тильды. 
156
#Лобода

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