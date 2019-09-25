В России

59 минут назад

Судебным приставам могут разрешить ломать двери

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#приставы
Судебным приставам могут разрешить ломать двери

Но только в особых случаях.

Минюст предложил наделить судебных приставов правом взламывать дверь домовладения, если им нужно проверить газовое оборудование или правомерность планировки, а жильцы их не пускают. Об этом говорится в поправках в закон об исполнительном производстве на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Интерфакс».

Согласно поправкам, такое право приставы могут получить не ранее чем через десять дней после того, как владельца квартиры попросят добровольно исполнить требования, уточняют РИА Новости.Подчеркивается, что при взломе госслужащие будут обязаны обеспечить сохранность имущества и не допустить в помещение посторонних.

Ранее в сентябре в Минюсте сообщили о начале разработки законопроекта, регламентирующего принудительные проверки судебными приставами квартир на предмет нарушений при их перепланировке и установке газового оборудования, напоминают «Известия».
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#приставы

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