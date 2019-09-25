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Украденного младенца нашли мертвым

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#похищение #убийство
Украденного младенца нашли мертвым

Подозреваемую в преступлениях задержали.

Шестимесячного ребенка, которого искали более суток в Тюменской области, нашли в лесу мертвым. Похитившая его 23-летняя девушка задержана и дает показания полиции, сообщает НТВ. По предварительным данным, девушка с младенцем сбежала в лес, где убила его, а затем намеревалась скрыться автостопом. Девушку нашли в лесополосе в 30 метрах от трассы Тюмень — Омск, тело ребенка было рядом с ней.

В Тюменской области более суток искали 23-летнюю девушку, которая исчезла с чужим шестимесячным ребенком. Родители малыша хорошо знали похитительницу. Девушка три года встречалась с их старшим сыном и иногда присматривала за его маленьким братом. Недавно влюбленные поссорились, накануне Виктория пришла в дом бывшего парня забирать вещи, а родители попросили ее присмотреть за ребенком всего пару часов — им самим нужно было ехать на похороны.

Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Теперь девушке грозит статья не только за похищение, но и за убийство ребенка.
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#похищение #убийство

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