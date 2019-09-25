сегодня, 14:38
Растолкавшего пешеходов на улице Неделина водителя «BMW» отыскали полицейские
Сотрудники ГИБДД разыскали водителя «BMW», который 23 сентября совершил сразу несколько нарушений правил дорожного движения на улице Неделина в Липецке.
По совокупности всех этих нарушений водителю грозит штраф в сумме до 8,5 тысячи рублей, или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
Напомним, что о 23 сентября на улице Неделина в Липецке водитель черного «BMW» выехал на встречную полосу и пересек пешеходный переход, когда по нему шли люди.
Действия водителя «BMW» попали на запись автомобильного регистратора.
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