Общество

сегодня, 14:38

Растолкавшего пешеходов на улице Неделина водителя «BMW» отыскали полицейские

11 2026
#правила дорожного движения
3
Растолкавшего пешеходов на улице Неделина водителя «BMW» отыскали полицейские

Сотрудники ГИБДД разыскали водителя «BMW», который 23 сентября совершил сразу несколько нарушений правил дорожного движения на улице Неделина в Липецке. 

-  На водителя составлены три административных протокола – по ч.4 ст. 12.15 КоАП («Выезд на встречную полосу»), ст.12.18 («Непредоставление преимущества пешеходам») и ч.1 ст. 12.12 («Проезд на запрещающий сигнал светофора»), - сообщили GOROD48 в отделе ГИБДД УМВД РФ по Липецку.

По совокупности всех этих нарушений водителю грозит штраф  в сумме до 8,5 тысячи рублей, или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Напомним, что о 23 сентября на улице Неделина в Липецке водитель черного «BMW» выехал на встречную полосу и пересек пешеходный переход, когда по нему шли люди. 

Действия водителя «BMW» попали на запись автомобильного регистратора. 

11 2026
#правила дорожного движения
3

Комментарии (11)

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Гость

5 минут назад
Вы оренели, это как суд решит, будет лишение, или нет.
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Гость

5 минут назад
п, еще как будет лишение. Это не автоматический режим фиксации правонарушения, а обычные протоколы на него составлены. Не вводите людей в заблуждение.
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Гость

26 минут назад
Вот волчара
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Жители

30 минут назад
Молодцы ребята ,этих Козлов на инохламе надо наказывать
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Вы оренели

сегодня, 15:09
какое лишение? Прекратите нести чушь.
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!!!

сегодня, 15:07
БРАВО!!!
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Рсдрп

сегодня, 15:04
Хорошая новость.
ответить

?

сегодня, 15:01
Хоть одна хорошая новость за весь день!!!
ответить

Фамилии

сегодня, 14:45
таких оболтусов и фото надо на всеобщее обозрение
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п

сегодня, 14:44
лишения у него ни как не будет за видео съемку
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