Общество
сегодня, 15:05
Завтра в квартирах липчан станет теплее
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Подписано постановление о подаче отопления в жилые дома.
Мэр Липецка Евгения Уваркина подписала постановление о подаче тепла в жилые дома с 26 сентября.
Тепло в дома липчан будут подавать в течение трёх дней. Руководителям теплоснабжающих организаций рекомендовано установить зимний гидравлический режим работы источников тепла и сетей. Управляющим компаниям – обеспечить приём тепла в дома. АО «ЛГЭК» – обеспечить подачу воды на теплоисточники в необходимых количествах.
Напомним, в понедельник администрация области издала распоряжении о подаче тепла в социальные учреждения — школы, больницы, детские сады, объекты спортивной и культурной инфраструктуры.
Постановление о начале отопительного сезона мэром Липецка подписано в соответствии с действующим законодательством – в связи с установлением среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд.
Прошлой осенью тепло в дома липчан начали подавать 10 октября. Завершился сезон 23 апреля.
Тепло в дома липчан будут подавать в течение трёх дней. Руководителям теплоснабжающих организаций рекомендовано установить зимний гидравлический режим работы источников тепла и сетей. Управляющим компаниям – обеспечить приём тепла в дома. АО «ЛГЭК» – обеспечить подачу воды на теплоисточники в необходимых количествах.
Напомним, в понедельник администрация области издала распоряжении о подаче тепла в социальные учреждения — школы, больницы, детские сады, объекты спортивной и культурной инфраструктуры.
Постановление о начале отопительного сезона мэром Липецка подписано в соответствии с действующим законодательством – в связи с установлением среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд.
Прошлой осенью тепло в дома липчан начали подавать 10 октября. Завершился сезон 23 апреля.
44 3375
Новость дня!
Местный
Очень хорошая новость
Местный
антисоветчик
Житель
Всё правильно
!
Вован настоящий
Лера