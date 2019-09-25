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сегодня, 15:05

Завтра в квартирах липчан станет теплее

44 3375
#отопление #тепло
4
Завтра в квартирах липчан станет теплее

Подписано постановление о подаче отопления в жилые дома.

Мэр Липецка Евгения Уваркина подписала постановление о подаче тепла в жилые дома с 26 сентября. 

Тепло в дома липчан будут подавать в течение трёх дней. Руководителям теплоснабжающих организаций рекомендовано установить зимний гидравлический режим работы источников тепла и сетей. Управляющим компаниям – обеспечить приём тепла в дома. АО «ЛГЭК» – обеспечить подачу воды на теплоисточники в необходимых количествах.

Напомним, в понедельник администрация области издала распоряжении о подаче тепла в социальные учреждения — школы, больницы, детские сады, объекты спортивной и культурной инфраструктуры. 

Постановление о начале отопительного сезона мэром Липецка подписано в соответствии с действующим законодательством – в связи с установлением среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд.

Прошлой осенью тепло в дома липчан начали подавать 10 октября. Завершился сезон 23 апреля.
44 3375
#отопление #тепло
4

Комментарии (44)

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Новость дня!

1 минуту назад
Да лучше деньги заплатить за тепло, чем отнести их в аптеку. Особенно если семья из пяти человек, не дай бог всем заболеть!
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Местный

1 минуту назад
При такой погоде с отоплением все форточки открыты будут. Будем отстегивать за отопление улицы. Уваркина зачем ты это сделала?
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Очень хорошая новость

2 минуты назад
Ну как всегда, чтобы не делали, все не так! Ура! Дома будет тепло!
ответить

Местный

2 минуты назад
Какого??? Лучше одеться теплее чем отваливать деньги
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антисоветчик

5 минут назад
т.е платёжка за тепло уже в октябре придёт? Зачем подавать тепло , если на улице будет +15 в течении следующих 3-х дней? Что бы побольше бабла Квадре отстегнуть?
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Житель

6 минут назад
Ура!!!
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Всё правильно

7 минут назад
Если даже и будет +15,то день два не больше,от этого дома не прогреются,и квитанции придут только за период с 26 по 30 сентября....
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!

8 минут назад
Лера, в каком смысле отключить автономное отопление? У меня обыкновенная трешка, ни чего не отваливается, а уж если плесень, то съезжать надо. В давние времена, жилье с плесенью сжигали)))
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Вован настоящий

12 минут назад
А за чей счёт банкет?
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Лера

12 минут назад
!, а вы попробуйте отключить автономное отопление в своем доме хотя бы на недельку... и тогда все поймете
ответить
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