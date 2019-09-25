Происшествия
50 минут назад
Мать закопанной на кладбище домашних животных девочки признана мошенницей
Женщина за семь месяцев получила 81 055 рублей пособия на умершего ребенка.
Мировой судья СУ №7 Октябрьского района Липецка признал мать закопанной на кладбище домашних животных девочки мошенницей. Татьяна Кикина семь месяцев получала пособие на ребенка, которого сгубил ее сожитель.
Кикина и ее сожитель Владимир Мазур похоронили девочку на кладбище домашних животных прошлой осенью и уехали из города. О том, что женщина обманом получала пособие на давно умершую малышку, стало известно, когда история получила огласку. Прокуратура сразу же провела проверку и направило материалы о мошенничестве при получении выплат в следственные органы. В суде Кикина полностью признала свою вину.
- Суд приговорил виновную к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % в доход государства, - рассказала GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Так как у женщины нет профессионального образования, то ее, скорее всего, определят в муниципальное предприятие по благоустройству и уборке города. Женщину оформят на работу, ей будут платить зарплату, из ее дохода в пользу государства будут вычитать по 10%.
Кроме того, Кикиной придется вернуть 81 055 рублей. Это та сумма, которую с октября 2018 по апрель 2019 года женщина получила из областного и федерального бюджета на умершую девочку.
Кикина и ее сожитель Владимир Мазур похоронили девочку на кладбище домашних животных прошлой осенью и уехали из города. О том, что женщина обманом получала пособие на давно умершую малышку, стало известно, когда история получила огласку. Прокуратура сразу же провела проверку и направило материалы о мошенничестве при получении выплат в следственные органы. В суде Кикина полностью признала свою вину.
- Суд приговорил виновную к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % в доход государства, - рассказала GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Так как у женщины нет профессионального образования, то ее, скорее всего, определят в муниципальное предприятие по благоустройству и уборке города. Женщину оформят на работу, ей будут платить зарплату, из ее дохода в пользу государства будут вычитать по 10%.
Кроме того, Кикиной придется вернуть 81 055 рублей. Это та сумма, которую с октября 2018 по апрель 2019 года женщина получила из областного и федерального бюджета на умершую девочку.
Ганс
Ганс
Олечке
Научили
48
Олечка
Олечка
1