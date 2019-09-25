Происшествия

50 минут назад

Мать закопанной на кладбище домашних животных девочки признана мошенницей

8 1620
#мошенничество #кладбище домашних животных
Мать закопанной на кладбище домашних животных девочки признана мошенницей

Женщина за семь месяцев получила 81 055 рублей пособия на умершего ребенка.

Мировой судья СУ №7 Октябрьского района Липецка признал мать закопанной на кладбище домашних животных девочки мошенницей. Татьяна Кикина семь месяцев получала пособие на ребенка, которого сгубил ее сожитель.

Кикина и ее сожитель Владимир Мазур похоронили девочку на кладбище домашних животных прошлой осенью и уехали из города. О том, что женщина обманом получала пособие на давно умершую малышку, стало известно, когда история получила огласку. Прокуратура сразу же провела проверку и направило материалы о мошенничестве при получении выплат в следственные органы. В суде Кикина полностью признала свою вину.

- Суд приговорил виновную к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % в доход государства, - рассказала GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Так как у женщины нет профессионального образования, то ее, скорее всего, определят в муниципальное предприятие по благоустройству и уборке города. Женщину оформят на работу, ей будут платить зарплату, из ее дохода в пользу государства будут вычитать по 10%.

Кроме того, Кикиной придется вернуть 81 055 рублей. Это та сумма, которую с октября 2018 по апрель 2019 года женщина получила из областного и федерального бюджета на умершую девочку.
8 1620
#мошенничество #кладбище домашних животных

Комментарии (8)

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Ганс

3 минуты назад
Тварь русская
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Ганс

3 минуты назад
Тварь русская
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Олечке

14 минут назад
А ей? Она если не соучастница, то покрывала преступника, а судят только за 80 тыс
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Научили

23 минуты назад
48, что за группу больше дают. И поэтому мужик взял вину на себя.
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48

26 минут назад
Суд очень гуманный. Почему эта ....... не соучастница???
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Олечка

32 минуты назад
1, а его за ребенка посадили,только мало дали
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Олечка

33 минуты назад
Ее вместе с тем ублюдком надо было сразу сажать
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1

38 минут назад
Я не пойму - а смерть ребёнка никого не волнует? Только 80 тысяч?
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