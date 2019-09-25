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В России хотят запретить лотерею грин-карт
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В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН, заявили «Известиям» в международном комитете нижней палаты парламента.
24 сентября стало известно, что десять членов делегации РФ, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и поэтому не полетят в США. В США случай назвали частным и отказались комментировать инцидент. МИД РФ выразил протест Соединенным Штатам, Кремль обвинил США в нарушении обязательств как страны, предоставляющей штаб-квартиру организации, напоминает «Интерфакс».
В 2018 году по программе грин-карт Россию покинули 4,5 тыс. человек. Green Card — удостоверение личности, подтверждающее, что ее обладатель, не будучи американским гражданином — может жить и работать в США. У обладателей грин-карт те же права, что и у граждан, кроме права голосования. Грин-карта разыгрывается ежегодно, чтобы поощрять иммиграцию в США людей из тех государств, жители которых мало представлены в стране, уточняют РИА Новости.
Примечательно, что за отмену лотереи ранее высказывались сами американцы. В 2017 году, когда террорист-смертник Сайфулло Саипов, приехавший из Узбекистана по грин-карте, совершил теракт в Нью-Йорке, Дональд Трамп выступил за полную остановку выдачи вида на жительство по такому принципу. Однако намерение президента не нашло поддержки в конгрессе.
24 сентября стало известно, что десять членов делегации РФ, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и поэтому не полетят в США. В США случай назвали частным и отказались комментировать инцидент. МИД РФ выразил протест Соединенным Штатам, Кремль обвинил США в нарушении обязательств как страны, предоставляющей штаб-квартиру организации, напоминает «Интерфакс».
В 2018 году по программе грин-карт Россию покинули 4,5 тыс. человек. Green Card — удостоверение личности, подтверждающее, что ее обладатель, не будучи американским гражданином — может жить и работать в США. У обладателей грин-карт те же права, что и у граждан, кроме права голосования. Грин-карта разыгрывается ежегодно, чтобы поощрять иммиграцию в США людей из тех государств, жители которых мало представлены в стране, уточняют РИА Новости.
Примечательно, что за отмену лотереи ранее высказывались сами американцы. В 2017 году, когда террорист-смертник Сайфулло Саипов, приехавший из Узбекистана по грин-карте, совершил теракт в Нью-Йорке, Дональд Трамп выступил за полную остановку выдачи вида на жительство по такому принципу. Однако намерение президента не нашло поддержки в конгрессе.