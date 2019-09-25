Происшествия

сегодня, 11:48

Из храма в Липецкой области украли дары чудотворной иконе

11 1366
#кража
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Из храма в Липецкой области украли дары чудотворной иконе
Сегодня ночью обокрали Владимирский храм в Измалкове, сообщил GOROD48 благочинный Становлянского церковного округа протоиерей Димитрий Кадура. По его словам, вор украл из ящика для сбора пожертвований деньги. Сумму похищенного священник не уточнил. 

Как стало известно GOROD48, добычей преступника стали и дары, которые жертвовали верующие иконе Божией Матери «Взыскание погибших».

«Этот образ считается чудотворным. Золотые и серебряные ювелирные украшения хранились под стеклом. Судя по всему, вор действовал впопыхах, электричество в храме не включал, поэтому многие драгоценности рассыпал на полу», - рассказали нам жители Измалково. 

Вор проник в церковь, взломав окно. Сигнализацией храм не оборудован. На месте происшествия работала следственная группа. Под подозрение попал один из местных жителей, но у него оказалось алиби. 

- Сообщение о краже поступило в полицию от настоятеля храма, - рассказала GOROD48 начальник пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области Ольга Снежкова. -  Возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 158 УК РФ ("Кража"), проводятся оперативно-следственные мероприятия направленные на установление лиц причастных к совершению преступления.

Всех, кто обладает какой-либо информацией связанной с кражей, просят обращаться в полицию по телефону 8 (47478) 2-28-28.
11 1366
#кража
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Комментарии (11)

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НЕ ПАТРИОТ

8 минут назад
весёлый, "Найти можно" - "в чудеса надо верить!" ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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весёлый

21 минуту назад
Найти можно ,Господа сыщики,собирайте улики ,отпечатки и бычки, и камеры у магазинов, и где продают палёнку их потрясите ,скорее всего молодняк решился заняться святотатством ,алкашу тяжело туда лезть,надо здоровье ,один врят ли на это пойдёт ,нужен сообщник и опять надо знать куда лезть в какое окошко ,ищите из местных барыг
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весёлый

26 минут назад
Если рассыпал ,наверное не трезв был или кто то его Тряхнул хорошо в Храме ,в чудеса надо верить!
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Www

27 минут назад
В (Измалкове)! Грамотность как всегда!
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весёлый

29 минут назад
???, Священник не лазиет в ящик ,там есть староста ,который собирает на нужды Храма ,который знает что там копейки ,потому что ты не положил
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СССР

37 минут назад
Всё по воле творца!)
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НЕ ПАТРИОТ

48 минут назад
да, Она должна была заявление в полицию написать...
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да

53 минуты назад
раз дары были иконе, значит она и забрала
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Ничего святого нет !

59 минут назад
При путинской власти !, Жертва ЕГЭ .
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???

сегодня, 12:11
Сумму похищенного священник не уточнил? Почему же? Там деньги вообще не считают. Бабки последние гроши несут.
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