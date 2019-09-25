Из храма в Липецкой области украли дары чудотворной иконе

Сегодня ночью обокрали Владимирский храм в Измалкове, сообщил GOROD48 благочинный Становлянского церковного округа протоиерей Димитрий Кадура. По его словам, вор украл из ящика для сбора пожертвований деньги. Сумму похищенного священник не уточнил.



Как стало известно GOROD48, добычей преступника стали и дары, которые жертвовали верующие иконе Божией Матери «Взыскание погибших».



«Этот образ считается чудотворным. Золотые и серебряные ювелирные украшения хранились под стеклом. Судя по всему, вор действовал впопыхах, электричество в храме не включал, поэтому многие драгоценности рассыпал на полу», - рассказали нам жители Измалково.



Вор проник в церковь, взломав окно. Сигнализацией храм не оборудован. На месте происшествия работала следственная группа. Под подозрение попал один из местных жителей, но у него оказалось алиби.



- Сообщение о краже поступило в полицию от настоятеля храма, - рассказала GOROD48 начальник пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области Ольга Снежкова. - Возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 158 УК РФ ("Кража"), проводятся оперативно-следственные мероприятия направленные на установление лиц причастных к совершению преступления.



Всех, кто обладает какой-либо информацией связанной с кражей, просят обращаться в полицию по телефону 8 (47478) 2-28-28.

