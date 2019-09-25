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сегодня, 11:59
Порог превышения скорости на дорогах могут снизить
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин заявил, что Министерство внутренних дел выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, сообщает «Авторадио». Как отметил Кузин, сегодня камеры фиксируют превышение скорости с очень небольшой погрешностью. Он добавил, что большинство аварий на дорогах совершается «именно по этой причине». По его словам, эта норма может быть прописана в новом кодексе об административных правонарушениях (КоАП), который готовится правительством и, вероятнее всего, будет внесен на обсуждение в Госдуму в начале следующего года. При этом он отметил, что пока трудно судить, насколько эта норма будет реализована в будущем, пишет РБК.
Активные дискуссии о пересмотре ненаказуемого порога ведутся с 2018 года, напоминает «Коммерсант». ГИБДД, Минтранс и правительство Москвы идею поддержали, но конкретного решения принято так не было. В марте 2019 года в правительстве неофициально говорили, что предложение выглядит «сырым» и не проработанным. «Единая Россия» инициативу не поддержала.
Активные дискуссии о пересмотре ненаказуемого порога ведутся с 2018 года, напоминает «Коммерсант». ГИБДД, Минтранс и правительство Москвы идею поддержали, но конкретного решения принято так не было. В марте 2019 года в правительстве неофициально говорили, что предложение выглядит «сырым» и не проработанным. «Единая Россия» инициативу не поддержала.