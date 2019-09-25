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Лавров и Зеленский встретились в Нью-Йорке

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#Лавров #ООН #Зеленский
Лавров и Зеленский встретились в Нью-Йорке

Короткий разговор произошел на полях саммита ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров во втoрник вечером провели краткий контакт на приеме в Нью-Йорке. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в США. Контакт прошел на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом для глав государств, участвующих в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Источник в российской делегации рассказал агентству, что "разговор был вполне деловой": они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

С 24 сентября в Нью-Йорке началась неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН. На ней Зеленский также планировал встретиться с Трампом. Глава МИДа Сергей Лавров возглавляет делегацию РФ в США. Выступление Лаврова в ГА ООН намечено на 27 сентября. Накануне он встретился с саудовским коллегой Ибрагимом Аль-Ассафом. Они обсудили двусторонние отношения с акцентом на визит Владимира Путина в Эр-Рияд.
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#Лавров #ООН #Зеленский

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