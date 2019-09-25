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Эксперты прочат отставку 11 губернаторам
Выборы глав регионов состоятся следующей осенью.
Перед плановыми выборами губернаторов 17 регионов могут уйти в отставку 11 глав регионов, следует из рейтинга политической устойчивости по версии аналитиков "Минченко консалтинг", сообщает «Интерфакс». Среди тех, кому грозит досрочная отставка и замена на врио, эксперты называют Михаила Игнатьева (Чувашская Республика), Наталью Комарову (ХМАО), Владимира Илюхина (Камчатский край), Сергея Левченко (Иркутская область), Игоря Орлова (Архангельская область) и ряд других глав регионов. Наиболее вероятным кандидатом на досрочную отставку они считают главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, положение которого пошатнулось после "дела Арашуковых".
В 2020 году выборы глав пройдут в 17 регионах. Авторы рейтинга оценивают их как более устойчивые по сравнению с избранными в этом году. Политологи выделяют две группы риска отставок, уточняет «Коммерсант».
В первую входят регионы с главами, которые давно занимают пост: это Михаил Игнатьев (Чувашия, с 2010 года), Наталья Комарова (ХМАО, с 2010 года), Рустам Минниханов (Татарстан, с 2010 года), Василий Голубев (Ростовская область, с 2010 года), Владимир Илюхин (Камчатка, с 2011 года), Анатолий Артамонов (Калужская область, с 2000 года). Эксперты считают, что шансы на отставку наиболее велики у Михаила Игнатьева, Натальи Комаровой и Владимира Илюхина: «Причина во всех трех случаях в наличии конфликтов с силовиками и федеральными и региональными элитами».
Вторая группа риска — главы регионов, обремененные долгосрочными конфликтами федерального уровня: среди них, по мнению политологов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава Архангельской области Игорь Орлов. Также вероятной они называют отставку Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Александра Богомаза (Брянская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Сергея Ситникова (Костромская область) и Александра Левинталя (ЕАО). «Наиболее негативная динамика отмечается у господина Кондратьева, который накопил серьезный потенциал федеральных конфликтов и проиграл в этом году выборы в ряде важных муниципалитетов»,— отмечают авторы доклада.
При принятии решений об отставках центр будет оценивать избираемость губернаторов и эффективность их работы, учитывать проблемные поля, которые вокруг них сформировались, сказал «Ведомостям» руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Естественно, есть и другие критерии, такие как межэлитные договоренности, которые непрозрачны и экспертам не очевидны».
В 2020 году выборы глав пройдут в 17 регионах. Авторы рейтинга оценивают их как более устойчивые по сравнению с избранными в этом году. Политологи выделяют две группы риска отставок, уточняет «Коммерсант».
В первую входят регионы с главами, которые давно занимают пост: это Михаил Игнатьев (Чувашия, с 2010 года), Наталья Комарова (ХМАО, с 2010 года), Рустам Минниханов (Татарстан, с 2010 года), Василий Голубев (Ростовская область, с 2010 года), Владимир Илюхин (Камчатка, с 2011 года), Анатолий Артамонов (Калужская область, с 2000 года). Эксперты считают, что шансы на отставку наиболее велики у Михаила Игнатьева, Натальи Комаровой и Владимира Илюхина: «Причина во всех трех случаях в наличии конфликтов с силовиками и федеральными и региональными элитами».
Вторая группа риска — главы регионов, обремененные долгосрочными конфликтами федерального уровня: среди них, по мнению политологов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава Архангельской области Игорь Орлов. Также вероятной они называют отставку Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Александра Богомаза (Брянская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Сергея Ситникова (Костромская область) и Александра Левинталя (ЕАО). «Наиболее негативная динамика отмечается у господина Кондратьева, который накопил серьезный потенциал федеральных конфликтов и проиграл в этом году выборы в ряде важных муниципалитетов»,— отмечают авторы доклада.
При принятии решений об отставках центр будет оценивать избираемость губернаторов и эффективность их работы, учитывать проблемные поля, которые вокруг них сформировались, сказал «Ведомостям» руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Естественно, есть и другие критерии, такие как межэлитные договоренности, которые непрозрачны и экспертам не очевидны».