В мире

сегодня, 11:40

Трампу готовы объявить импичмент

156
#Трамп #импичмент #коррупция

В палате общин инициировали старт процедуры.

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает Associated Press.

Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках", напоминает ТАСС. Формально процедура будет запущена в случае, если за импичмент проголосует абсолютное большинство членов нижней палаты Конгресса, уточняет «Коммерсант». Если это произойдет (шансы велики — большинство там принадлежит демократам), это станет четвертой инициацией процедуры импичмента президента США за всю их историю.

Основанием для импичмента стала якобы попытка Трампа использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия, пишет РИА Новости. Трамп считает эти обвинения очередной "охотой на ведьм", категорически отрицает, что просил о чем-то незаконном президента Украины Владимира Зеленского, и обещает в среду обнародовать запись своего разговора с ним. По мнению Трампа, вся история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын, как он утверждает, замешан в коррупции на Украине.

С точки зрения политических оппонентов Трампа, он в июльском телефонном разговоре с Зеленским фактически намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование, связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах 2020 года.
156
#Трамп #импичмент #коррупция

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
1
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

23.09.2019 19:47

В мире
В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика
В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика

22.09.2019 14:26

В мире
МИД Эстонии: Мы не просили русских нас от Гитлера освобождать
МИД Эстонии: Мы не просили русских нас от Гитлера освобождать

22.09.2019 11:56

В мире
Полиция задержала более 160 человек на манифестациях в Париже
#полици #задержания #митинг
Полиция задержала более 160 человек на манифестациях в Париже

22.09.2019 07:38

В мире
Генерал НАТО заявил, что русские «Искандеры» не защитят Калининград
#НАТО
1
Генерал НАТО заявил, что русские «Искандеры» не защитят Калининград

22.09.2019 07:05

В мире
Штурм зоны 51 ведут в прямом эфире
#зона 51
Штурм зоны 51 ведут в прямом эфире

20.09.2019 15:07

В мире