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сегодня, 11:40
Трампу готовы объявить импичмент
В палате общин инициировали старт процедуры.
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает Associated Press.
Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках", напоминает ТАСС. Формально процедура будет запущена в случае, если за импичмент проголосует абсолютное большинство членов нижней палаты Конгресса, уточняет «Коммерсант». Если это произойдет (шансы велики — большинство там принадлежит демократам), это станет четвертой инициацией процедуры импичмента президента США за всю их историю.
Основанием для импичмента стала якобы попытка Трампа использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия, пишет РИА Новости. Трамп считает эти обвинения очередной "охотой на ведьм", категорически отрицает, что просил о чем-то незаконном президента Украины Владимира Зеленского, и обещает в среду обнародовать запись своего разговора с ним. По мнению Трампа, вся история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын, как он утверждает, замешан в коррупции на Украине.
С точки зрения политических оппонентов Трампа, он в июльском телефонном разговоре с Зеленским фактически намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование, связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах 2020 года.
Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках", напоминает ТАСС. Формально процедура будет запущена в случае, если за импичмент проголосует абсолютное большинство членов нижней палаты Конгресса, уточняет «Коммерсант». Если это произойдет (шансы велики — большинство там принадлежит демократам), это станет четвертой инициацией процедуры импичмента президента США за всю их историю.
Основанием для импичмента стала якобы попытка Трампа использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия, пишет РИА Новости. Трамп считает эти обвинения очередной "охотой на ведьм", категорически отрицает, что просил о чем-то незаконном президента Украины Владимира Зеленского, и обещает в среду обнародовать запись своего разговора с ним. По мнению Трампа, вся история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын, как он утверждает, замешан в коррупции на Украине.
С точки зрения политических оппонентов Трампа, он в июльском телефонном разговоре с Зеленским фактически намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование, связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах 2020 года.