Общество

16 минут назад

Концепции благоустройства скверов обсудят с ельчанами

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#сквер #благоустройство
Концепции благоустройства скверов обсудят с ельчанами

В 2020 году обновят две зоны в историческом центре города.

Для участия во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды жители Ельца выбрали сквер им. И.А. Бунина и сквер им. М.С. Соломенцева. Теперь необходимо решить какими будут новые скверы. Всех жителей Ельца, желающих выразить свое мнение, просят заполнить анкеты. Также запланированы общественные слушания проектов благоустройства скверов, где будут выслушаны все идеи. 

Как сообщает администрация города, свое мнение можно выразить на официальном сайте Ельца, а также в социальных сетях. Кроме того, анкеты можно заполнить в пунктах приема предложений, расположенных во всех школах города, отдельных ссузах и вузах, учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования.

Выразить свое мнение можно устно: по телефону 4-60-01 с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.50. Суббота и воскресенье — выходной. Предложения будут приниматься в период с 27 сентября по 6 октября 2019
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#сквер #благоустройство

Комментарии (1)

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Елец то не липецк

6 минут назад
Где интеллигенты живут, по сравнению с ельцом-уголовниками. Счас они им дадут сквер)))
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