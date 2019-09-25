20 минут назад
34-летний липчанин вырастил в офисе 21 куст конопли и получил за это три года условного срока
Сегодня в Правобережном суде Липецка вынесен приговор по делу 34-летнего Романа Зайцева, которого обвиняли в незаконном культивировании наркосодержащих растений в крупном размере, и хранении крупной партии наркотических средств.
10 июля в офис пришли полицейские, в помещении они нашли опустевшие горшки и изготовленный Романом Зайцевым наркотик.
Полицейским Роман пояснил, что наркотики изготовил для себя.
В суде сторона обвинения потребовала для Романа Зайцева наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно. Суд согласился с позицией обвинения, назначив Зайеву условный срок. Изъятые у подсудимого 1,6 килограмма марихуаны по постановлению суда будут уничтожены.
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