Происшествия

20 минут назад

34-летний липчанин вырастил в офисе 21 куст конопли и получил за это три года условного срока

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#наркотики
34-летний липчанин вырастил в офисе 21 куст конопли и получил за это три года условного срока

Сегодня в Правобережном суде Липецка вынесен приговор по делу 34-летнего Романа Зайцева, которого обвиняли в незаконном культивировании наркосодержащих растений в крупном размере, и хранении крупной партии наркотических средств.

По данным обвинительного заключения, этой весной Роман Зайцев заказал через интернет семена конопли, взял в аренду старое офисное помещение на Универсальном проезде, где и высадил семена в горшки с землей. За растениями Роман ухаживал до середины лета, затем собрал "урожай", и изготовил более 1600 граммов марихуаны. 

10 июля в офис пришли полицейские, в помещении они нашли опустевшие горшки и изготовленный Романом Зайцевым наркотик. 

Полицейским Роман пояснил, что наркотики изготовил для себя.

В суде сторона обвинения потребовала для Романа Зайцева наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно. Суд согласился с позицией обвинения, назначив Зайеву условный срок. Изъятые у подсудимого 1,6 килограмма марихуаны по постановлению суда будут уничтожены.
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#наркотики

Комментарии (4)

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Любопытный

2 минуты назад
И с какого перепуга полицейские пришли в офис? Не иначе отследили продажу!
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милиция

3 минуты назад
А разве есть что уничтожать по постановлению?
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Серый волк

4 минуты назад
Пипец...тут в России мамы больным детям заказывают из-за границы таблтетки ..так им реально дают срок...а тут условка...интересно, кто курил вместе с Зайцем?
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Поедставляю

7 минут назад
Какую взятку они занесли. Если за хранение 1,6 кг условно)))
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