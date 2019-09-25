34-летний липчанин вырастил в офисе 21 куст конопли и получил за это три года условного срока

Сегодня в Правобережном суде Липецка вынесен приговор по делу 34-летнего Романа Зайцева, которого обвиняли в незаконном культивировании наркосодержащих растений в крупном размере, и хранении крупной партии наркотических средств.

По данным обвинительного заключения, этой весной Роман Зайцев заказал через интернет семена конопли, взял в аренду старое офисное помещение на Универсальном проезде, где и высадил семена в горшки с землей. За растениями Роман ухаживал до середины лета, затем собрал "урожай", и изготовил более 1600 граммов марихуаны.



10 июля в офис пришли полицейские, в помещении они нашли опустевшие горшки и изготовленный Романом Зайцевым наркотик.



Полицейским Роман пояснил, что наркотики изготовил для себя.



В суде сторона обвинения потребовала для Романа Зайцева наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно. Суд согласился с позицией обвинения, назначив Зайеву условный срок. Изъятые у подсудимого 1,6 килограмма марихуаны по постановлению суда будут уничтожены.

