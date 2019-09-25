Общество

сегодня, 10:24

Проезжие части более чем 30 липецких улиц привели в порядок в рамках текущего ремонта

7 323
#благоустройство
1
Проезжие части более чем 30 липецких улиц привели в порядок в рамках текущего ремонта

Наряду с реконструкцией крупных объектов, в Липецке продолжается текущий ремонт дорог. 

Как сообщили в городском управлении благоустройства, с начала сентября на улицах Подгоренская, Крайняя, Звездная, Стаханова, Просторная, Циолковского, на  участке между домом №4 по улице Замятина и домом №1 по улице Славянова и других в ходе ямочного ремонта горячим асфальтобетоном привели в порядок около 2,2 тысячи кв.м асфальта. 

Покрытие проезжей части на улице Добролюбова меняли так называемыми «картами». В этом случае вырезается не отдельная выбоина, а поврежденный участок. Таким образом обновили около 400 кв.м асфальтового покрытия.  

На улицы Катукова, Московская, П.Смородина, Островского, Чапаева, Волгоградская, 3-е Сентября, Станционная, Бачурина, Молодежная, 6 Гвардейской Дивизии, Одесская, Совхозная, Курчатова, Ю.Смирнова, Энергостроителей, Моршанская, Надежды, Центральная, Агрономическая, Монтажников, а также на бульвар Шубина, проспекты Победы и 60 лет СССР выезжала специальная машина типа MADPATCHER. В результате 1,3 тысячи кв.м дорог было отремонтировано современным струйно-инъекционным методом.   

Всего с начала сезона в рамках текущего ремонта привели в порядок свыше 54 тыс кв.м проезжих частей.  
7 323
#благоустройство
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вопрос.

14 минут назад
Интересно узнать а в некоторых местах у себя на сиротских дачах точно так же положены асфальт,бордюры, плитка? Или всё-же есть отличие? Или для города и так сойдёт, всёравно в следующем году менять за бюджетные ДЕНГИ.
ответить

Житель

30 минут назад
Но главное в том -что не сделали пешеходную дорожку -людей давят -уже двоих сбили .-одна попала в больницу из-за болтуна Воронина.
ответить

Житель

32 минуты назад
Болтуны обещали и планировали ремонтировать дорогу по ул.Энгельса в августе --сентябрь заканчивается -ничего не делают. Болтуны они и в Африке болтуны.
ответить

Главе города

50 минут назад
Пожалуйста, посодействуйте, чтобы убрали незаконную стоянку автомашин в районе остановки 23 МКР, против мкд №31. Снесли полоностью газон, во время дождей там болото, машины осуществляют выезд на пешеходный тротуар, а затем проезд по нем у. В итоге тротуар в грязи, а если пешеход не уступает авто проезд, то к нему бывает и рукоприкладство и угрозы переломать кости.
ответить

Инна

50 минут назад
Ну если действительно приведут в порядок - это же хорошо.
ответить

Крокодил

55 минут назад
Жди
ответить

Николай Воронин

сегодня, 10:34
Жду Ваших комментариев.
ответить

Еще в рубрике

Концепции благоустройства скверов обсудят с ельчанами
#сквер #благоустройство
1
Концепции благоустройства скверов обсудят с ельчанами

14 минут назад

Общество
Всего один липчанин решил бороться за путевку на море
#конкурс #креатив #социальная реклама
21
Всего один липчанин решил бороться за путевку на море

сегодня, 09:41

Общество
В селе под Липецком объявили карантин по бешенству
#карантин #бешенство
8
В селе под Липецком объявили карантин по бешенству

сегодня, 09:14

Общество
Ремонт улицы Ильича изменит схему движения пассажирского транспорта
#транспорт
Ремонт улицы Ильича изменит схему движения пассажирского транспорта

сегодня, 09:11

Общество
В Липецкой области самый дорогой рис и самый дешевый картофель
#цены #инфляция
19
В Липецкой области самый дорогой рис и самый дешевый картофель

сегодня, 07:05

Общество
Липецкий наркоторговец задержан в Ростове
#наркотики
3
Липецкий наркоторговец задержан в Ростове

вчера, 21:26

Общество