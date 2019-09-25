Проезжие части более чем 30 липецких улиц привели в порядок в рамках текущего ремонта

Наряду с реконструкцией крупных объектов, в Липецке продолжается текущий ремонт дорог.

Как сообщили в городском управлении благоустройства, с начала сентября на улицах Подгоренская, Крайняя, Звездная, Стаханова, Просторная, Циолковского, на участке между домом №4 по улице Замятина и домом №1 по улице Славянова и других в ходе ямочного ремонта горячим асфальтобетоном привели в порядок около 2,2 тысячи кв.м асфальта.



Покрытие проезжей части на улице Добролюбова меняли так называемыми «картами». В этом случае вырезается не отдельная выбоина, а поврежденный участок. Таким образом обновили около 400 кв.м асфальтового покрытия.



На улицы Катукова, Московская, П.Смородина, Островского, Чапаева, Волгоградская, 3-е Сентября, Станционная, Бачурина, Молодежная, 6 Гвардейской Дивизии, Одесская, Совхозная, Курчатова, Ю.Смирнова, Энергостроителей, Моршанская, Надежды, Центральная, Агрономическая, Монтажников, а также на бульвар Шубина, проспекты Победы и 60 лет СССР выезжала специальная машина типа MADPATCHER. В результате 1,3 тысячи кв.м дорог было отремонтировано современным струйно-инъекционным методом.



Всего с начала сезона в рамках текущего ремонта привели в порядок свыше 54 тыс кв.м проезжих частей.

