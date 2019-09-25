Происшествия

12 минут назад

Липчанка вышла из комы и дала показания

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#побои
Липчанка вышла из комы и дала показания

Полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого избиения женщины. Потерпевшая вышла из комы и дала показания. Сейчас идет проверка и проводятся все необходимые следственные действия. Пока дело возбуждено по ч.1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но дело может быть переквалифицировано, так как врачам еще придется оценить тот вред, который был нанесен здоровью женщины.

32-летняя липчанка попала в реанимацию областной больницы в начале сентября. Женщину доставили туда без сознания. Как сообщили GOROD48 знакомые пострадавшей, ее обнаружили сильно избитой в доме бывшего сожителя в районе Сокола. Тревогу о пропаже женщины забила ее мать, она начала звонить дочери, но трубку поднимал ее бывший сожитель. Тогда мать потерпевшей поехала к нему домой, где и нашла дочь без сознания с травмами головы. Пострадавшую срочно госпитализировали и прооперировали в нейрохирургическом отделении.
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#побои

Комментарии (1)

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Сокол

2 минуты назад
а что за девушка,знает кто?
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