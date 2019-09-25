Общество
29 минут назад
Всего один липчанин решил бороться за путевку на море
7 578
У креативной молодежи еще есть шанс составить ему конкуренцию.
В начале сентября стартовал конкурс «Место встречи — Липецк». Липецким школьникам и студентам предложили записать социальный видеоролик с красотами нашего края и вступить в борьбу за главный приз — путевку на море. Пока на конкурс поступила всего одна заявка. А уже завтра, если исходить из положения конкурса, прием работ планировали завершить.
- Да, действительно, у нас пока только один конкурсант, - подтвердили GOROD48 организаторы конкурса. - Пока мы не приняли решение о том, когда завершать прием заявок, есть вероятность продления сбора работ. Так что пока у креативной молодежи есть шанс составить конкуренцию единственному участнику.
Участникам «Место встречи — Липецк» предлагается снять социальную рекламу, направленную на привлечение турпотока в город. Видео про липецкие красоты можно снять и на мобильный телефон, и на профессиональную камеру. Жюри будет оценивать качество видеоряда, полноту раскрытия темы, эмоциональный настрой ролика и его оригинальность. Все свои работы авторы также должны разместить в своих соцсетях, так что ролики смогут увидеть не только члены жюри. Но «лайки» и репосты при определении победителя учитывать не будут. Главный приз — путевка на Черное море.
- Да, действительно, у нас пока только один конкурсант, - подтвердили GOROD48 организаторы конкурса. - Пока мы не приняли решение о том, когда завершать прием заявок, есть вероятность продления сбора работ. Так что пока у креативной молодежи есть шанс составить конкуренцию единственному участнику.
Участникам «Место встречи — Липецк» предлагается снять социальную рекламу, направленную на привлечение турпотока в город. Видео про липецкие красоты можно снять и на мобильный телефон, и на профессиональную камеру. Жюри будет оценивать качество видеоряда, полноту раскрытия темы, эмоциональный настрой ролика и его оригинальность. Все свои работы авторы также должны разместить в своих соцсетях, так что ролики смогут увидеть не только члены жюри. Но «лайки» и репосты при определении победителя учитывать не будут. Главный приз — путевка на Черное море.
7 578
чушь.собачья
Бийский Дед
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