Общество

29 минут назад

Всего один липчанин решил бороться за путевку на море

7 578
#конкурс #креатив #социальная реклама
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Всего один липчанин решил бороться за путевку на море

У креативной молодежи еще есть шанс составить ему конкуренцию.

В начале сентября стартовал конкурс «Место встречи — Липецк». Липецким школьникам и студентам предложили записать социальный видеоролик с красотами нашего края и вступить в борьбу за главный приз — путевку на море. Пока на конкурс поступила всего одна заявка. А уже завтра, если исходить из положения конкурса, прием работ планировали завершить.



- Да, действительно, у нас пока только один конкурсант, - подтвердили GOROD48 организаторы конкурса. - Пока мы не приняли решение о том, когда завершать прием заявок, есть вероятность продления сбора работ. Так что пока у креативной молодежи есть шанс составить конкуренцию единственному участнику.

Участникам «Место встречи — Липецк» предлагается снять социальную рекламу, направленную на привлечение турпотока в город. Видео про липецкие красоты можно снять и на мобильный телефон, и на профессиональную камеру. Жюри будет оценивать качество видеоряда, полноту раскрытия темы, эмоциональный настрой ролика и его оригинальность. Все свои работы авторы также должны разместить в своих соцсетях, так что ролики смогут увидеть не только члены жюри. Но «лайки» и репосты при определении победителя учитывать не будут. Главный приз — путевка на Черное море.
7 578
#конкурс #креатив #социальная реклама
1

Комментарии (7)

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чушь.собачья

2 минуты назад
В таком конкурсе призом должна быть путевка не на Черное, а на Матырское "море".
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Бийский Дед

2 минуты назад
Ну как вам борьба)
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Напишите про достопримечательность-

3 минуты назад
тупорылых ляпчан, которые голосуют за едерастов. Таких идиотов трудно отыскать в других местах. Можно за деньги показывать.
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Хохохо

8 минут назад
Сами не знает,как привлечь туриста,ждут халявной помощи от студентов? Ну нечего тут делать,пора уж признать!
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Оператор

10 минут назад
А чего снимать на конкурс ? Особняки Королева и Путилина которые за деньги налогоплательщиков охраняет полиция ?
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Конкурс

13 минут назад
Обосрались, как и со всеми другими начинаниями в Липецке.
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Обосрались

20 минут назад
с конкурсом
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