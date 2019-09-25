В селе под Липецком объявили карантин по бешенству

В Ленино нашли больное животное.

Постановлением региональной администрации в селе Ленино Липецкого района введен карантин по бешенству. Ограничения будут действовать два месяца, сообщается в документе.



Больное бешенством животное нашли на территории частного подворья на улице Ленина. Зоной угрозы распространения бешенства установили всю территорию села Ленино. На два месяца там введен карантин. На этот срок местным жителям запрещено выводить и натаскивать собак, торговать домашними животными, ввозить и вывозить их за пределы села. Ситуация с бешенством в селе поставлена на контроль в региональном управлении ветеринарии.



Напомним, за первые пять месяцев 2019 года в Липецкой области лабораторно подтверждено всего 10 случаев бешенства животных, тогда как год назад ветеринарная служба выявила 136 зараженных животных (в целом за 2018 год — 162 случая).