Общество

56 минут назад

В селе под Липецком объявили карантин по бешенству

4 749
#карантин #бешенство
В селе под Липецком объявили карантин по бешенству

В Ленино нашли больное животное.

Постановлением региональной администрации в селе Ленино Липецкого района введен карантин по бешенству. Ограничения будут действовать два месяца, сообщается в документе.

Больное бешенством животное нашли на территории частного подворья на улице Ленина. Зоной угрозы распространения бешенства установили всю территорию села Ленино. На два месяца там введен карантин. На этот срок местным жителям запрещено выводить и натаскивать собак, торговать домашними животными, ввозить и вывозить их за пределы села. Ситуация с бешенством в селе поставлена на контроль в региональном управлении ветеринарии.

Напомним, за первые пять месяцев 2019 года в Липецкой области лабораторно подтверждено всего 10 случаев бешенства животных, тогда как год назад ветеринарная служба выявила 136 зараженных животных (в целом за 2018 год — 162 случая).
4 749
#карантин #бешенство

Комментарии (4)

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Когда введут

1 минуту назад
Едерасовский карантин?
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Правдоруб

47 минут назад
Господин Артамонов! Когда же Вы уберете двух чинуш, начальника управления ветеринарии Голенского и начальника лаборатории Зиброва? Они уже нахапались, специалистов всех разогнали. Когда это, практически в городской черте, было бешенство. Значит никаких профилактических мероприятий не было. Деньги "распилили". Ведь никто у животных не спросит, проводилась ли профилактика. Ведь под угрозой все животные в районе Ленино, в том числе и домашний скот.
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Покупательница Ц. рынка

48 минут назад
На Ц. рынке работает бешеная продавщица. Свиноматка, торгующая фруктами в крайней угловой палатке напротив картофельных рядов, бросает под ноги прохожим ящики, коробки, обзывает их, грозит. На вид свиноматка под 2 центнера весом. Ноги свиноматку не держат и она часто сидит на лавочке у входа в металлический павильон, и оттуда орет- что надо?
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Гыгы

53 минуты назад
Там живет вся верхушка с Соборной, 1, Королев, Путилин
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