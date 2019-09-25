Общество

сегодня, 09:11

Ремонт улицы Ильича изменит схему движения пассажирского транспорта

256
#транспорт
Ремонт улицы Ильича изменит схему движения пассажирского транспорта
Как сообщают в департаменте транспорта, в связи закрытием движения автомобильного транспорта на участке ул. Ильича от ул. Волгоградской до ул. Зеленой 25 сентября с 8:00 до 20:00 в работу транспорта общего пользования вносятся следующие изменения: 

движение автобусов по муниципальным маршрутам № 33 «Чаплыгинское шоссе - 3 участок, ЛТЗ», № 323А «Ж/д вокзал - 3 участок ЛТЗ», № 379 «ул. Пришвина - ул. Московская - 3 участок ЛТЗ» будет осуществляться  

- в прямом направлении по схеме «… - ул. Жуковского – ул. Краснозаводская – ул. Ленинградская – ул. Ильича – ул. Волгоградская – остановочный пункт «Рыночная площадь»,  

- в обратном направлении по схеме «остановочный пункт «Рыночная площадь» - ул. Волгоградская – ул. Студенческая – ул. 3 Сентября – далее по маршрутам». 

Движение автобусов по муниципальному маршруту № 19 «пл. Клименкова - 3 участок ЛТЗ - п. Заречье - пл. Клименкова» будет осуществляться по схеме «… - ул. Жуковского - ул. Краснозаводская – ул. Ленинградская – ул. Ильича – ул. Волгоградская – ул. Седова – ул. Воронежская - ул. Волгоградская – ул. Студенческая – ул. 3 Сентября – далее по маршруту». 

Также сегодня 25 сентября будет организован временный маршрут «пл. Клименкова - 3 участок» через Окружную трассу. Автобус будет ходить с интервалом в 1 час. Перерыв в движении автобуса с 11:00 до 14:00. 

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. 
256
#транспорт

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Всего один липчанин решил бороться за путевку на море
#конкурс #креатив #социальная реклама
7
Всего один липчанин решил бороться за путевку на море

29 минут назад

Общество
В селе под Липецком объявили карантин по бешенству
#карантин #бешенство
4
В селе под Липецком объявили карантин по бешенству

57 минут назад

Общество
В Липецкой области самый дорогой рис и самый дешевый картофель
#цены #инфляция
16
В Липецкой области самый дорогой рис и самый дешевый картофель

сегодня, 07:05

Общество
Липецкий наркоторговец задержан в Ростове
#наркотики
2
Липецкий наркоторговец задержан в Ростове

вчера, 21:26

Общество
В УФССП вручили разрешение на работу первому коллекторскому агентству
#Коллекторы #приставы
99
В УФССП вручили разрешение на работу первому коллекторскому агентству

вчера, 19:54

Общество
Похолодание привело к вспышке ОРВИ в Липецкой области
#Грипп #ОРВИ
67
Похолодание привело к вспышке ОРВИ в Липецкой области

вчера, 17:52

Общество