Ремонт улицы Ильича изменит схему движения пассажирского транспорта

Как сообщают в департаменте транспорта, в связи закрытием движения автомобильного транспорта на участке ул. Ильича от ул. Волгоградской до ул. Зеленой 25 сентября с 8:00 до 20:00 в работу транспорта общего пользования вносятся следующие изменения:



движение автобусов по муниципальным маршрутам № 33 «Чаплыгинское шоссе - 3 участок, ЛТЗ», № 323А «Ж/д вокзал - 3 участок ЛТЗ», № 379 «ул. Пришвина - ул. Московская - 3 участок ЛТЗ» будет осуществляться



- в прямом направлении по схеме «… - ул. Жуковского – ул. Краснозаводская – ул. Ленинградская – ул. Ильича – ул. Волгоградская – остановочный пункт «Рыночная площадь»,



- в обратном направлении по схеме «остановочный пункт «Рыночная площадь» - ул. Волгоградская – ул. Студенческая – ул. 3 Сентября – далее по маршрутам».



Движение автобусов по муниципальному маршруту № 19 «пл. Клименкова - 3 участок ЛТЗ - п. Заречье - пл. Клименкова» будет осуществляться по схеме «… - ул. Жуковского - ул. Краснозаводская – ул. Ленинградская – ул. Ильича – ул. Волгоградская – ул. Седова – ул. Воронежская - ул. Волгоградская – ул. Студенческая – ул. 3 Сентября – далее по маршруту».



Также сегодня 25 сентября будет организован временный маршрут «пл. Клименкова - 3 участок» через Окружную трассу. Автобус будет ходить с интервалом в 1 час. Перерыв в движении автобуса с 11:00 до 14:00.



Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.

