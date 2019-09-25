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сегодня, 09:09

Чукотка оказалась лидером по размеру пенсий в России

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#пенсии
Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов с наибольшим размером пенсий. Это следует из данных Пенсионного фонда России по итогам первого полугодия, с которыми ознакомились «Известия»

Средняя пенсия на Чукотке составляет 24,3 тыс. рублей. В фонде пояснили, что размеры выплат в северных регионах традиционно высокие из-за повышающих коэффициентов.  

Второе место по размеру пенсий заняла Магаданская область (21,6 тыс. рублей), третье — Камчатка (21,2 тыс.). Среди антилидеров — Дагестан (10,9 тыс.), Кабардино-Балкария (11 тыс.), Карачаево-Черкесия (11,9 тыс.). В первом полугодии 2018 года список лидеров и аутсайдеров был таким же.  

На размер выплат влияют в том числе продолжительность стажа, размер зарплаты и повышающие коэффициенты, которые устанавливаются в северных регионах или в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи, пояснили «Известиям» в пресс-службе Пенсионного фонда.   

Разное сочетание этих факторов влияет на размер средних пенсий по субъектам. В среднем по стране пенсионеры получают 14,2 тыс. рублей. За год этот показатель вырос в среднем на 6%. 
139
#пенсии

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