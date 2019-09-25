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Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

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#безработица
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».   

Они представлены в информации Росстата для мониторинга социально-экономического положения субъектов в январе–июле 2019 года. Официально показатель называется «численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчетном периоде».  

Речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Эту информацию работодатели (за исключением малого бизнеса) предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения.  

Как говорится в пояснениях к форме, сведения о тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию, не указываются. По информации службы, наибольшие риски потерять работу у тех, кто занят на обрабатывающих производствах (12,6 тыс. человек), госслужбе (7,7 тыс.) и в сфере образования (5,2 тыс.).  

Планы компаний по увольнениям снизились, но совершенно отказаться от этой меры они пока не могут, замечают эксперты. Более того, реальные масштабы увольнений значительнее статистических, ведь зачастую организации расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию.  
164
#безработица

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