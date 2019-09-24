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сегодня, 22:10
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
Реорганизация связана с переходом на новую организационно-штатную структуру
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру. В рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства. сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Представитель министерства пояснил, что с 1 января 2020 года МЧС России переведет территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру.
"Всем сотрудникам и работникам Федеральной противопожарной службы, федеральным государственным гражданским служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров", - отметили в МЧС.
"Переход на новую модель позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары", - заключили в ведомстве.
Представитель министерства пояснил, что с 1 января 2020 года МЧС России переведет территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру.
"Всем сотрудникам и работникам Федеральной противопожарной службы, федеральным государственным гражданским служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров", - отметили в МЧС.
"Переход на новую модель позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары", - заключили в ведомстве.