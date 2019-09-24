В УФССП вручили разрешение на работу первому коллекторскому агентству

По закону все организации, занимающиеся возвратом просроченной задолженности, теперь обязаны получить свидетельства.

Сегодня в управлении ФССП России по Липецкой области было выдано первое свидетельство коллекторскому агентству о внесении его в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Фактически это означает официальное разрешение коллекторам на работу в Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, свидетельство руководителям частной организации вручил Александр Поминов, специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП по Липецкой области.

Напомним, что по новому закону (ФЗ №200) коллекторские агентства для осуществления своей деятельности обязаны получить государственные свидетельства. Закон предусматривает и ограничения в методах работы коллекторов – в частности, они не имеют права угрожать физической расправой, запугивать, звонить должникам по ночам. Официальные коллекторы могут осуществлять звонки с 8 до 22 часов, а в выходные и праздничные дни – с 9 до 20 часов. Под запретом находятся звонки родственникам, друзьям, коллегам должников. А вот количество звонков от коллекторов должникам в течение дня законом не регламентируется. Распространяемая на некоторых сайтах информация и максимально разрешенных «двух звонках в день», «трех звонках в день» - это заблуждение.



Фото rusinfo.eu

