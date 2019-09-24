Общество

32 минуты назад

В УФССП вручили разрешение на работу первому коллекторскому агентству

9 431
#Коллекторы #приставы
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В УФССП вручили разрешение на работу первому коллекторскому агентству

По закону все организации, занимающиеся возвратом просроченной задолженности, теперь обязаны получить свидетельства.

Сегодня в управлении ФССП России по Липецкой области было выдано первое свидетельство коллекторскому агентству о внесении его в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Фактически это означает официальное разрешение коллекторам на работу в Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, свидетельство руководителям частной организации вручил Александр Поминов, специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП по Липецкой области.

Напомним, что по новому закону (ФЗ №200) коллекторские агентства для осуществления своей деятельности обязаны получить государственные свидетельства. Закон предусматривает и ограничения в методах работы коллекторов – в частности, они не имеют права угрожать физической расправой, запугивать, звонить должникам по ночам. Официальные коллекторы могут осуществлять звонки с 8 до 22 часов, а в выходные и праздничные дни – с 9 до 20 часов. Под запретом находятся звонки родственникам, друзьям, коллегам должников. А вот количество звонков от коллекторов должникам в течение дня законом не регламентируется. Распространяемая на некоторых сайтах информация и максимально разрешенных «двух звонках в день», «трех звонках в день» - это заблуждение.

Фото rusinfo.eu

9 431
#Коллекторы #приставы
1

Комментарии (9)

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г елик

37 секунд назад
мне приставы не звонят. очкуют!
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Справедливый

4 минуты назад
Откровение, их надо убивать!
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Справедливый

5 минут назад
Парфен Артурчиков, их надо убивать!
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Откровение

5 минут назад
В нормальных государствах есть преступники. Только у нас у преступников- свое государство.
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Справедливый

5 минут назад
Ну Вы блин, даёте..., их надо убивать!
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Перри Мейсон

7 минут назад
Все что нужно знать о капитализме...
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Парфен Артурчиков

8 минут назад
К свидетельству прилагается в комплекте- паяльник и утюг.
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Ну Вы блин, даёте...

9 минут назад
КАк всё просто в нашем мире: доход хлебороба - от выращеного хлеба, доход доярки - от надоев молока, доход водителя - от перевозок авто, а вот доход ГАНГСТЕРа- РЕКТ (количество выбитых из человека денег), ни чего личного, просто ВЫБИВАНИЕ ДОЛГОВ УЗАКОНЕНО! Если государство узаконило ГАНГСТЕРОВ - то пусть распустит ФССП! ОНИ( ФСПП) зачем остаются? Зарплату получать, да ОТКАТЫ от ГАНГСТЕРОВ! Дожили, криминал стали узаконивать.
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Справедливый

11 минут назад
Они уже на всю жизнь себя зарекомендовали! Кто им поверит?! Как бесчинствовали так и будут продолжать! Их надо убивать!
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