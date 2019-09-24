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6 минут назад

Липецкая вечЁрка: шоу из драмы, памятный знак и подача отопления

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: шоу из драмы, памятный знак и подача отопления

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 24 сентября.

Этим вечером ток-шоу на «Первом канале» посвятили семье из Липецкой области. Героями эфира стали родители девочки, решившие не пускать дочь в обычную школу и инсценировавшие ее исчезновение. К счастью, девочка жива и здорова. Ее драму превратили в ток-шоу.

Множество комментариев читатели оставили под сообщением о том, что в городе появится новая достопримечательность. На стене дома, где жил поэт и писатель Сергей Панюшкин, установят мемориальную доску.

Второй день горячо в комментариях к новостям, связанным с подачей отопления в жилые дома. Вот в Ельце батареи уже начали теплеть, а в Липецке разбираться с астрономическими счетами и перетопами пока не готовы. Зато в социальные учреждения тепло уже дали, отопительный сезон стартовал без проблем.

Сегодня депутаты инспектировали часть ремонтируемого в этом году проспекта Победы. Что увидели слуги народа и чего ждать горожанам? Ответ в нашем репортаже.
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#вечерка

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