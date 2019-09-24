Похолодание привело к вспышке ОРВИ в Липецкой области

До эпидемического порога осталось всего 8 процентов.

Похолодание уже привело к тому, что в Липецкой области произошла вспышка ОРВИ. По данным Ростотребнадзора, за минувшую неделю с острыми респираторными заболеваниями слегли 4 565 жителей региона. Это довольно много и не дотягивает до уровня эпидемии всего на 8,1 %.

Большинство заболевших – дети в возрасте до 14 лет – 78 % всех заболевших.

Случаи гриппа в Липецкой области нынешней весной пока не зарегистрированы.

На данный момент 19 % жителей Липецкой области сделали прививки против гриппа - 67,3 тысячи детей и более 151,6 тысяч взрослых.



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