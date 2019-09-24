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Похолодание привело к вспышке ОРВИ в Липецкой области

16 804
#Грипп #ОРВИ
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Похолодание привело к вспышке ОРВИ в Липецкой области

До эпидемического порога осталось всего 8 процентов.

Похолодание уже привело к тому, что в Липецкой области произошла вспышка ОРВИ. По данным Ростотребнадзора, за минувшую неделю с острыми респираторными заболеваниями слегли 4 565 жителей региона. Это довольно много и не дотягивает до уровня эпидемии всего на 8,1 %.

Большинство заболевших – дети в возрасте до 14 лет – 78 % всех заболевших.

Случаи гриппа в Липецкой области нынешней весной пока не зарегистрированы.

На данный момент 19 % жителей Липецкой области сделали прививки против гриппа - 67,3 тысячи детей и более 151,6 тысяч взрослых.

Фото ka4iron.ru

16 804
#Грипп #ОРВИ
2

Комментарии (16)

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бред несете

1 минуту назад
Дуся.....фармацевты в аптеках тоже люди, так же мерзнут и хотят тепло, или они по-вашему все в особняках живут?!
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Дед 100 лет

10 минут назад
Растирайтесь из Нутри и снаружи самогоном не одна зараза не пристанет .
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Ужас

12 минут назад
Ужас,болеют дети до 14 лет,это специально морозят,чтобы болели с детства и не дожили до пенсии!
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Липчанин

13 минут назад
Каждый год одна и та же история хотя погода как под копирку недели полторы морозят и только потом включают отопление когда власти прекратят издеваться над горжанами ?? СВОЛОЧИ
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Уваркиной

14 минут назад
Ей тепло в ее особняке, у них там просто супер! Кто они? Чем помогут? А народ тупеет!!!
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а у "всенародно избранных"

23 минуты назад
в особняках тепло, а Мюнхене - плюс 20
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ОРВИ больная

27 минут назад
С такими ценами за отопление и не знаешь нужно ли его включать..
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Дуся

28 минут назад
Выгодно, чтобы мы болели, это же выручка аптекам.
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Липчанка

33 минуты назад
Отопление дайте в квартиры!!! Какого хрена ждёте, пока люди в соплях утонут, а аптеки за неделю сделают месячную норму!
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Перри Мейсон

37 минут назад
Слабаки..
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