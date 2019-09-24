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сегодня, 17:14

Стая бродячих собак повредила автомобиль на стоянке

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#бездомные животные
Стая бродячих собак повредила автомобиль на стоянке
Стая собак повредила автомобиль на парковке в Кемерово. Как сообщает VSE42.Ru, это произошло в ночь на 20 сентября. Бродячие псы оторвали номер машины и повредили ее кузов. 

– Сработала сигнализация. Вышел, подумал ДТП. Позвонил 112 – приехал наряд ДПС. Вместе с ними установили, что виноваты собаки, – рассказал VSE42.Ru владелец автомобиля.

В настоящее время машину обследуют эксперты. Со слов кемеровчанина, сумма ущерба превысила 70 тысяч рублей. 
211
#бездомные животные

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