Стая бродячих собак повредила автомобиль на стоянке

Стая собак повредила автомобиль на парковке в Кемерово. Как сообщает VSE42.Ru, это произошло в ночь на 20 сентября. Бродячие псы оторвали номер машины и повредили ее кузов.



– Сработала сигнализация. Вышел, подумал ДТП. Позвонил 112 – приехал наряд ДПС. Вместе с ними установили, что виноваты собаки, – рассказал VSE42.Ru владелец автомобиля.



В настоящее время машину обследуют эксперты. Со слов кемеровчанина, сумма ущерба превысила 70 тысяч рублей.

