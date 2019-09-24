Погода в Липецке

26 минут назад

В Липецкой области до -4 ночью

1 342
#заморозки
1
В Липецкой области до -4 ночью

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-9 градусов тепла, что на 1-6 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется от 8 до 13 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 1 до 3  градусов мороза, днем она составит от 9 до 11 градусов тепла.

День 25 сентября стал самым теплым в Липецке в 1974 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году – 3 градуса мороза.

1 342
#заморозки
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юлия

11 минут назад
Ну ждём +15 обещанных . Хотя его три года ждут.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкую область с опережением пришел октябрь
14
В Липецкую область с опережением пришел октябрь

вчера, 17:58

Погода в Липецке
К утру дожди уйдут из Липецкой области
6
К утру дожди уйдут из Липецкой области

22.09.2019 15:26

Погода в Липецке
В воскресенье в Липецкой области похозяйничает сильный ветер
#ветер
7
В воскресенье в Липецкой области похозяйничает сильный ветер

21.09.2019 17:26

Погода в Липецке
МЧС предупреждает о сильном ветре
#ветер
4
МЧС предупреждает о сильном ветре

21.09.2019 15:01

Погода в Липецке
В Липецке выпал град
#град
1
В Липецке выпал град

21.09.2019 11:45

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают о мокром снеге и сильном ветре
#ветер
13
Спасатели предупреждают о мокром снеге и сильном ветре

20.09.2019 14:58

Погода в Липецке