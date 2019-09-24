В Липецкой области до -4 ночью

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-9 градусов тепла, что на 1-6 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется от 8 до 13 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит от 9 до 11 градусов тепла.



День 25 сентября стал самым теплым в Липецке в 1974 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году – 3 градуса мороза.



