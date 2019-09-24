Общество

41 минуту назад

Улицу Ильича перекроют на два дня для укладки асфальта

2 250
#дорожные работы
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Улицу Ильича перекроют на два дня для укладки асфальта
Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, 24-25 сентября с 8:00 до 20:00  улица Ильича (от улицы Волгоградской до улицы Зелёной) и 26 сентября (от улицы Волгоградской до улицы 3-е Сентября) будет закрыта для движение автотранспорта. В эти дни на проезжей части улицы Ильича будут укладывать асфальтобетонное покрытие.

Объехать ремонтируемые участки можно по автодороге «Обход ЛТЗ».

Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать время выезда.

2 250
#дорожные работы
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Комментарии (2)

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Demon

2 минуты назад
24 число уже сегодня, предупредили называется, из Прибалтики быстрее новости доходят.
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Николай Воронин

30 минут назад
За неделю я думаю управимся.
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