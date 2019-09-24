Улицу Ильича перекроют на два дня для укладки асфальта

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, 24-25 сентября с 8:00 до 20:00 улица Ильича (от улицы Волгоградской до улицы Зелёной) и 26 сентября (от улицы Волгоградской до улицы 3-е Сентября) будет закрыта для движение автотранспорта. В эти дни на проезжей части улицы Ильича будут укладывать асфальтобетонное покрытие.



Объехать ремонтируемые участки можно по автодороге «Обход ЛТЗ».



Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать время выезда.



