Школьный долгострой на Манеже сдадут в конце июля 2020 года

Сегодня на комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета рассмотрели предложения мэрии по корректировке муниципального бюджета.

По словам и.о. председателя департамента финансов мэрии Елены Яковлевой, по доходам городской бюджет-2019 увеличивается на 117,8 миллиона рублей, по расходам на 124 миллиона. Доходы выросли за счет субсидий из областного бюджета, субвенций из федеральной и региональной казны, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.



Общий объем субсидий из регионального бюджета увеличен на 145,9 миллиона рублей. Из которых 98% или 143,2 миллиона мэрия предлагает направить на благоустройство территорий городских округов, покупку спецтехники и малых архитектурных форм (77,2 миллиона), обустройство детских игровых и спортплощадок (5,9 миллиона), благоустройство парков «Быханов сад» и Победы (43,8 миллиона), ремонт спортплощадок и открытых плоскостных спортивных сооружений на школьных территориях (16,4 миллиона).



Еще 51 миллион предлагается перераспределить на предоставление субсидии на возмещение части затрат по перевозке пассажиров автотранспортом (14 миллионов), комплексное благоустройство Каменного лога (11 миллионов), в связи с принятием решения продолжить работы в последующих годах, разработку проектной документации на строительство комплекса сооружений МУП «ЛиСа» (7,9 миллиона), строительство яслей для ДОУ №113 (1,3 миллиона), благоустройство парка НЛМК (3,8 миллиона).



Кроме того предусмотрены траты на возмещение части затрат перевозчикам на покупку новых автобусов и трамваев (14 миллионов), уборку территории Липецка (8,9 миллиона), содержание территории парка «Быханов сад» (2,2 миллиона) и парка Победы (2,5 миллиона), обустройство территории Сокольского парка (8,5 миллиона), капремонт помещений ДЮСШ №8 (0,4 миллиона), праздничное оформление города (6 миллионов).



В бюджете 2020 года мэрия предлагает предусмотреть 25 миллионов рублей на завершение строительства школы в районе Манежа.



С учетом изменений бюджет Липецка по доходам составит 14,2 миллиарда рублей, по расходам – 15 миллиардов, с дефицитом – 774 миллиона рублей.



Депутата Николая Быковских заинтересовал источник финансирования прошедшего 8 сентября мероприятия «АРТдень».



- Я, к сожалению, не видел расходов на него в проекте бюджета ранее, но хотелось бы понять, за счет каких средств было организовано это мероприятие, - спросил Николай Быковских Елену Яковлеву. – Судя по всему, дело было затратным. Но информацию по этому поводу я нигде получить не могу.



- Вы наверно фестиваль «Ш.К.А.Ф.» имеете ввиду? – не поняла Елена Яковлева. – На него затраты предусмотрены – это ежегодное мероприятие. «АРТдень» мы не финансировали.



- То есть в муниципальной газете «Первый номер» мы рекламируем мероприятие, организатором которого администрация Липецка не является. При этом тираж газеты составил 250 тысяч, и затратили на это известную сумму из бюджета. Провели огромную и затратную работу: сцена, звук, гонорары артистам… И вы не можете ответить, как все это было профинансировано?



- Я могу вам сказать только про те мероприятия, на которые выделялись средства из бюджета, - ответила Елена Яковлева. – На мероприятия, про которые вы говорите, нами деньги не выделялись. Мы финансировали только «Ш.К.А.Ф.».



Депутата Сергея Коваля заинтересовал рост трат на строительство школы в районе Манежа. Ему ответил начальник МКУ «Управление строительства города Липецка» Сергей Алпатов. По словам Сергея Алпатова, при проектировании школы были допущены неточности, поэтому изменились характеристики свай и объемы земельных работ стали больше. Проект был выполнен в 2016 году. Спустя три года выросла стоимость строительства.



- Мы уже расторгли контракт с подрядчиком «Сталь-М», 7 октября будут объявлены новые торги, поэтому нам нужен переходной договор для нового подрядчика, - отметил Сергей Алпатов. – Ввести школу в эксплуатацию мы планируем в конце июля 2020 года.



- Как поступили с недобросовестным подрядчиком, - заинтересовался председатель комиссии Анатолий Давыдов.



- На днях у нас будет заседание в УФАС, после чего мы планируем внести фирму в список недобросовестных подрядчиков, - ответил Сергей Алапатов. - Уже обратились в суд по первоначальному договору. Завтра будут переданы документы в банк по взысканию гарантии – планируем взять неустойку 1,7 миллиона рублей, если я не ошибаюсь.



Также чиновники получили согласие депутатов на передачу из муниципальной собственности в федеральную здания учебно-производственного комбината, расположенного на улице Краснознаменной.



