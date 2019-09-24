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27 минут назад

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

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В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Массовое убийство планировал школьник

В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в учебном заведении, сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров. 

На днях в Кирове полицейские вычислили подростка, который интересовался темой школьного насилия и планировал массовое убийство с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства в одной из местных школ.

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям. Шабардин добавил, что подросток находится под подпиской о невыезде. Возбуждено дело, оно расследуется сотрудниками Следственного комитета.

Кроме того, по словам омбудсмена, подросток не владел оружием или взрывными устройствами и не имел их в доступе. "В этой ситуации речь шла о мониторинге соцсетей, то есть подросток интересовался данной темой в интернете, входил в соответствующие группы в соцсетях. Однако никакой жестокости подросток не применял, оружием не владел", - уточнил он.


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