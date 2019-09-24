В России

36 минут назад

1 октября бюджетникам повысят зарплату

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1 октября бюджетникам повысят зарплату

Зарплата федеральных бюджетников повысится на 4,3 процента

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".

Деньги на это предусмотрены в федеральном бюджете. Изменения коснутся работников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, в том числе нянечек в детских садах, специалистов отделов кадров, юристов, бухгалтеров и других.

Отмечается, что в начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с октября как минимум на 4,3 процента. Соответственно регионы и муниципалитеты должны были принять такие решения и заложить на это деньги в бюджетах.
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