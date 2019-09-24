В России

44 минуты назад

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае

114
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае

Один человек погиб

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Тигр бросился защищать добычу и напал на человека, нанес ему серьезные травмы. "Получается, они вышли как раз в то место, где тигр ел косулю. Что произошло, понять точно сложно - снега нет, следов нет. На этот вопрос ответит экспертиза. Тигр напал на ближайшего человека, а у второго был карабин, он застрелил зверя", - рассказал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Пострадавшего мужчину пытались спасти, его довезли на лодке до поселка Сукпай, а оттуда эвакуировали вертолетом санавиации в Хабаровск. Мужчина умер от полученных травм. Тигр доставлен в Уссурийск, где пройдет вскрытие.
114

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

27 минут назад

В России
1 октября бюджетникам повысят зарплату
1 октября бюджетникам повысят зарплату

36 минут назад

В России
Сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей
Сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей

58 минут назад

В России
Спикер Мосгордумы рассказал, сколько зарабатывают депутаты
Спикер Мосгордумы рассказал, сколько зарабатывают депутаты

сегодня, 14:40

В России
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

сегодня, 14:31

В России
#госдолг
Размер госдолга регионов России опустился ниже 2 трлн

сегодня, 11:08

В России