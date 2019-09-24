В России
44 минуты назад
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае
Один человек погиб
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Тигр бросился защищать добычу и напал на человека, нанес ему серьезные травмы. "Получается, они вышли как раз в то место, где тигр ел косулю. Что произошло, понять точно сложно - снега нет, следов нет. На этот вопрос ответит экспертиза. Тигр напал на ближайшего человека, а у второго был карабин, он застрелил зверя", - рассказал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Пострадавшего мужчину пытались спасти, его довезли на лодке до поселка Сукпай, а оттуда эвакуировали вертолетом санавиации в Хабаровск. Мужчина умер от полученных травм. Тигр доставлен в Уссурийск, где пройдет вскрытие.
Тигр бросился защищать добычу и напал на человека, нанес ему серьезные травмы. "Получается, они вышли как раз в то место, где тигр ел косулю. Что произошло, понять точно сложно - снега нет, следов нет. На этот вопрос ответит экспертиза. Тигр напал на ближайшего человека, а у второго был карабин, он застрелил зверя", - рассказал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Пострадавшего мужчину пытались спасти, его довезли на лодке до поселка Сукпай, а оттуда эвакуировали вертолетом санавиации в Хабаровск. Мужчина умер от полученных травм. Тигр доставлен в Уссурийск, где пройдет вскрытие.