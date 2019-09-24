Липчанин больше года обманывал женщин из Пензенской области

Обвинительное заключение на подсудимого еле-еле уместилось на 220 листах.

В производство Октябрьского районного суда передано дело о мошенничестве. 29-летнему парню из общежития в районе поселка Тракторостроителей вменяют почти 30 эпизодов мошенничества и покушения на мошенничество. Обвинительное заключение на подсудимого еле-еле уместилось на 220 листах.



Как сообщили GOROD48 в прокуратуре Октябрьского района Липецка, все вменяемые преступления липчанин совершил в период с 16 января 2017 по 13 марта 2018 года. За это время злоумышленник успел обмануть полтора десятка жителей Пензенской области. Схема обогащения у парня была простая. Он наобум звонил на мобильные номера, зарегистрированные в Пензенской области, и ждал, пока ему ответ женский голос. Тогда мошенник не бросал трубку, а начинал раскручивать свою схему. Он представлялся женщинам их зятьями-внуками-сыновьями и сообщал, что находится в полиции — взяли с наркотиками. Если абонент поверил, мошенник продолжал. Он же, но уже представившись сотрудником Госнаркоконтроля или полиции, говорил женщинам, что дело можно решить. И, конечно, называл стоимость такого содействия в освобождении «родственников» - от 10 000 до 15 000 рублей. В течение 15 месяцев липчанину удалось так провести 16 жителей Пензенской области. А вот еще 13 абонентов ему не поверили, и написали заявления в полицию о покушении на мошенничество. Вычислить преступника помог его телефон, а также заявления от потерпевших.



Обвиняемый дожидается суда за решеткой. Его отправили под стражу из-за неисполнения правил отбывания условного наказания. Парень в 2016 году был судим за грабеж. Наказание за череду мошенничеств липчанину определит суд. Самая жесткая санкция по вменяемым ему статьям — до 5 лет лишения свободы.