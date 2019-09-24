Происшествия

44 минуты назад

Липчанин больше года обманывал женщин из Пензенской области

514
#мошенничество
1
Липчанин больше года обманывал женщин из Пензенской области

Обвинительное заключение на подсудимого еле-еле уместилось на 220 листах.

В производство Октябрьского районного суда передано дело о мошенничестве. 29-летнему парню из общежития в районе поселка Тракторостроителей вменяют почти 30 эпизодов мошенничества и покушения на мошенничество. Обвинительное заключение на подсудимого еле-еле уместилось на 220 листах.

Как сообщили GOROD48 в прокуратуре Октябрьского района Липецка, все вменяемые преступления липчанин совершил в период с 16 января 2017 по 13 марта 2018 года. За это время злоумышленник успел обмануть полтора десятка жителей Пензенской области. Схема обогащения у парня была простая. Он наобум звонил на мобильные номера, зарегистрированные в Пензенской области, и ждал, пока ему ответ женский голос. Тогда мошенник не бросал трубку, а начинал раскручивать свою схему. Он представлялся женщинам их зятьями-внуками-сыновьями и сообщал, что находится в полиции — взяли с наркотиками. Если абонент поверил, мошенник продолжал. Он же, но уже представившись сотрудником Госнаркоконтроля или полиции, говорил женщинам, что дело можно решить. И, конечно, называл стоимость такого содействия в освобождении «родственников» - от 10 000 до 15 000 рублей. В течение 15 месяцев липчанину удалось так провести 16 жителей Пензенской области. А вот еще 13 абонентов ему не поверили, и написали заявления в полицию о покушении на мошенничество. Вычислить преступника помог его телефон, а также заявления от потерпевших.

Обвиняемый дожидается суда за решеткой. Его отправили под стражу из-за неисполнения правил отбывания условного наказания. Парень в 2016 году был судим за грабеж. Наказание за череду мошенничеств липчанину определит суд. Самая жесткая санкция по вменяемым ему статьям — до 5 лет лишения свободы.
514
#мошенничество
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке пропал уроженец Донбасса
#пропавшие без вести
2
В Липецке пропал уроженец Донбасса

сегодня, 13:33

Происшествия
В массовой аварии пострадали два человека
#Авария #ДТП
9
В массовой аварии пострадали два человека

сегодня, 09:40

Происшествия
Водитель «BMW» растолкал пешеходов на «зебре»
#нарушение ПДД
57
Водитель «BMW» растолкал пешеходов на «зебре»

сегодня, 09:31

Происшествия
В Липецке сгорел автомобиль
#пожар #автомобиль
25
В Липецке сгорел автомобиль

сегодня, 07:23

Происшествия
Пристройка дома горела в Липецком районе
#пожар
3
Пристройка дома горела в Липецком районе

вчера, 21:18

Происшествия
Липецкие спасатели обезвредили обнаруженную «лимонку»
#граната #уничтожение
4
Липецкие спасатели обезвредили обнаруженную «лимонку»

вчера, 21:15

Происшествия