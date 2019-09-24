Общество

53 минуты назад

Отопительный сезон начался без проблем

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#отопительный сезон
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Отопительный сезон начался без проблем

Энергетики региона начали подачу тепла в объекты социальной сферы. 

Начавшийся отопительный сезон - 2019-2020 обходится без форс-мажора. Первыми получили тепловую энергию объекты социальной сферы. В энергокомпании к вечеру 23 сентября поступило 26 заявок на подключению к теплу от областных и городских организаций. И, судя по отсутствию жалоб, ни одного срыва реализации этих мероприятий не произошло. 

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Липецка отметили, что подготовка жилых домов областного центра к отопительному сезону управляющими компаниями Липецка выполнена на 95%. С учетом того, что по прогнозам Гидрометцентра температура воздуха в областном центре в дневное время к концу недели поднимется до +15º С, а в многоквартирные дома подача тепла производится при установившейся среднесуточной температуре ниже +8º в течение пяти дней подряд, то у коммунальщиков имеется запас времени, чтобы 100% липецких многоэтажек подготовить к холодам. 

Председатель департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова сообщила GOROD48 последние данные о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей филиалом «ПАО Квадра» - «Липецкая генерация» и АО «ЛГЭК». Специалисты выявили 1386 порывов, из них осталось устранить 26. В ходе подготовки к отопительному сезону ЛГЭК и «Квадра» отремонтировали 13,8 км тепловых сетей, шесть центральных тепловых пунктов, провели ревизию оборудования 30 котельных. 

Одна котельная остается в центре внимания города. «Тройка-Л» на улице Ковалева обслуживала два многоквартирных дома. 

- Котельную оформляем в муниципальную собственность, ЛГЭК занимается необходимыми подготовительными работами для подачи тепла, - заверила Юлия Кабанцова. 

Второй проблемный объект – небольшой участок транзитной теплотрассы, который находится в собственности ИП «Задаяная». По нему тепло приходит в призывной пункт областного военкомата и несколько промышленных предприятий Левобережного района. По словам Юлии Кабанцовой, «фирма уже начала монтировать оборудование, которое позволит обеспечить теплом нуждающиеся объекты». 

Одну из проблем – процедуру промывки управляющими компаниями внутренних теплосистем дома перед отопительным сезоном будут усовершенствовать. С учетом предложения ресурсоснабжающих организаций принято решение, что промывка будет подтверждаться соответствующими подписями представителя ресурсоснабжающей организации и председателя совета многоквартирного дома. 

Отметим, что к началу этой недели в Липецке отремонтированы свыше 43 тысяч погонных метров внутридомовых трубопроводов систем отопления и около 105 тысяч квадратных метров кровли, заделано 33 тысячи погонных метров межпанельных швов, отревизировано 50 тысяч задвижек и кранов на запорной арматуре, остеклено три тысячи квадратных метров оконных проемов. В общей сложности на ремонтные работы затрачено 107 миллионов рублей.

7 1454
#отопительный сезон
4

Комментарии (7)

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КВАДРА + ЛГЭК

24 минуты назад
Да, мы возьмем с вас как за полный месяц!!! А будете квакать - включим отопление 15 октября
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данковчанин

31 минуту назад
А плату за тепло будут брать за полный месяц?
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Где отопление?

42 минуты назад
Уроды!!!
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Заметили?

43 минуты назад
Сейчас заваркина особо не понтуется на выезды аварийные,нечего сказать-мозгов зеро.
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А где он начался?

45 минут назад
В обл. больнице на Московской, на 11.30 отопления не было. На МЖК отопления нет-ледниковый период2019. Где включили отопление-отзовись, народ.
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Ржу не могу

45 минут назад
Ну так идите и подрочите,ещё не осень и зима.
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?

48 минут назад
А когда раскопки внутри районов закончат? К весне?
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