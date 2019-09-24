Отопительный сезон начался без проблем

Энергетики региона начали подачу тепла в объекты социальной сферы.

Начавшийся отопительный сезон - 2019-2020 обходится без форс-мажора. Первыми получили тепловую энергию объекты социальной сферы. В энергокомпании к вечеру 23 сентября поступило 26 заявок на подключению к теплу от областных и городских организаций. И, судя по отсутствию жалоб, ни одного срыва реализации этих мероприятий не произошло.



В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Липецка отметили, что подготовка жилых домов областного центра к отопительному сезону управляющими компаниями Липецка выполнена на 95%. С учетом того, что по прогнозам Гидрометцентра температура воздуха в областном центре в дневное время к концу недели поднимется до +15º С, а в многоквартирные дома подача тепла производится при установившейся среднесуточной температуре ниже +8º в течение пяти дней подряд, то у коммунальщиков имеется запас времени, чтобы 100% липецких многоэтажек подготовить к холодам.



Председатель департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова сообщила GOROD48 последние данные о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей филиалом «ПАО Квадра» - «Липецкая генерация» и АО «ЛГЭК». Специалисты выявили 1386 порывов, из них осталось устранить 26. В ходе подготовки к отопительному сезону ЛГЭК и «Квадра» отремонтировали 13,8 км тепловых сетей, шесть центральных тепловых пунктов, провели ревизию оборудования 30 котельных.



Одна котельная остается в центре внимания города. «Тройка-Л» на улице Ковалева обслуживала два многоквартирных дома.



- Котельную оформляем в муниципальную собственность, ЛГЭК занимается необходимыми подготовительными работами для подачи тепла, - заверила Юлия Кабанцова.



Второй проблемный объект – небольшой участок транзитной теплотрассы, который находится в собственности ИП «Задаяная». По нему тепло приходит в призывной пункт областного военкомата и несколько промышленных предприятий Левобережного района. По словам Юлии Кабанцовой, «фирма уже начала монтировать оборудование, которое позволит обеспечить теплом нуждающиеся объекты».



Одну из проблем – процедуру промывки управляющими компаниями внутренних теплосистем дома перед отопительным сезоном будут усовершенствовать. С учетом предложения ресурсоснабжающих организаций принято решение, что промывка будет подтверждаться соответствующими подписями представителя ресурсоснабжающей организации и председателя совета многоквартирного дома.



Отметим, что к началу этой недели в Липецке отремонтированы свыше 43 тысяч погонных метров внутридомовых трубопроводов систем отопления и около 105 тысяч квадратных метров кровли, заделано 33 тысячи погонных метров межпанельных швов, отревизировано 50 тысяч задвижек и кранов на запорной арматуре, остеклено три тысячи квадратных метров оконных проемов. В общей сложности на ремонтные работы затрачено 107 миллионов рублей.



