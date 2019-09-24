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58 минут назад
Сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей
Сумма хищения выявлена в ходе расследования уголовного дела
Дело сотрудницы банка «Открытие» Лилии Азнабаевой, которую 23 июля арестовали по обвинению в хищении из кассы организации 6,5 млн рублей оказалось непростым - у нее нашлась сообщница. Выявлены факты хищений на 43 миллиона рублей управляющей офиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Башкирии.
По данным следствия, жительница Уфы, работая управляющим дополнительного офиса коммерческого учреждения, с января 2017 по июль 2019 года совместно с другой сотрудницей банка неоднократно присваивала деньги из кассового узла. Для сокрытия недостач управляющая офисом и ее предполагаемая сообщница оформляли закрытие вкладов клиентов банка. Таким образом были закрыты счета более 50 вкладчиков. За два года злоумышленницы смогли вынести 43,6 млн рублей.
Следственное управление МВД республики возбудило уголовное дело по статье «присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения новой обвиняемой. Напомним, ее сообщница, Лилия Азнабаева, была арестована еще 23 июля. Сейчас она находится в СИЗО.
По данным следствия, жительница Уфы, работая управляющим дополнительного офиса коммерческого учреждения, с января 2017 по июль 2019 года совместно с другой сотрудницей банка неоднократно присваивала деньги из кассового узла. Для сокрытия недостач управляющая офисом и ее предполагаемая сообщница оформляли закрытие вкладов клиентов банка. Таким образом были закрыты счета более 50 вкладчиков. За два года злоумышленницы смогли вынести 43,6 млн рублей.
Следственное управление МВД республики возбудило уголовное дело по статье «присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения новой обвиняемой. Напомним, ее сообщница, Лилия Азнабаева, была арестована еще 23 июля. Сейчас она находится в СИЗО.