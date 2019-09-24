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сегодня, 14:40
Спикер Мосгордумы рассказал, сколько зарабатывают депутаты
Об этом рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников
Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Получают заработную плату только депутаты, являющиеся председателями постоянно действующих комиссий: из 45 депутатов получают заработную плату председатель, заместители председателя, председатели 14 профильных комиссий. Это работает с 2014 года <…> На сегодняшний момент зарплата парламентариев составляет около 200 тыс. рублей", - сказал Шапошников.
Согласно столичному закону «О статусе депутата Московской городской думы», депутаты, работающие без отрыва от основной деятельности, не получают зарплату за осуществление депутатской работы.
Ранее депутаты Мосгордумы седьмого созыва Елена Шувалова и Сергей Митрохин заявили о необходимости расширить список имеющих право на получение зарплаты. По их словам, порядок, при котором заработная плата выплачивается не всем депутатам столичного парламента, является нарушением равенства прав депутатов
"Получают заработную плату только депутаты, являющиеся председателями постоянно действующих комиссий: из 45 депутатов получают заработную плату председатель, заместители председателя, председатели 14 профильных комиссий. Это работает с 2014 года <…> На сегодняшний момент зарплата парламентариев составляет около 200 тыс. рублей", - сказал Шапошников.
Согласно столичному закону «О статусе депутата Московской городской думы», депутаты, работающие без отрыва от основной деятельности, не получают зарплату за осуществление депутатской работы.
Ранее депутаты Мосгордумы седьмого созыва Елена Шувалова и Сергей Митрохин заявили о необходимости расширить список имеющих право на получение зарплаты. По их словам, порядок, при котором заработная плата выплачивается не всем депутатам столичного парламента, является нарушением равенства прав депутатов