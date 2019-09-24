ЗАГС у кладбища может подорожать

Выполнение требований по охране памятников культуры может удорожить строительство ЗАГса в Лебедяни на несколько миллионов рублей.

Вышедший из отпуска начальник управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области Игорь Маленко рассказал GOROD48, какова перспектива строительства Дворца бракосочетания в центре Лебедяни. Напомним, власти Лебедянского района запланировали возвести к лету 2020 года ЗАГС на улице Ленина , где в августе 2019-го археологи обнаружили кладбище конца XVII – первой половины XVIII веков. Противниками стройки выступили региональные историки, краеведы и общественники, заявляющие, что устраивать праздники на погосте, даже бывшем, аморально.В этой истории Игорь Маленко призывает руководствоваться не эмоциями, а правом. В соответствии с законом «Об охране объектов культурного наследия» и предписания органа охраны, Маленко предложил администрации Лебедянского района разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия. Именно этот документ позволит построить ЗАГС. Пока будущая стройка огорожена глухим забором. Руководители фирмы, выигрывавшие строительный тендер, спецтехнику загонять на объект не спешат, поскольку понимают, что древнее кладбище находится в непосредственной близости (на расстоянии менее 200 метров, - прим. GOROD48 ) от защитных зон памятников. Начни копать фундамент — неминуемо последуют штрафные санкции...Теперь о самом интересном. Оказывается, у историков и чиновников разное представление о количестве памятников, находящихся в «зоне». По словам Игоря Маленко, в непосредственной близости от обнаруженного кладбища находятся три архитектурных памятника. По сведениям регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) — шесть. А для того, чтобы выполнить предписание органа охраны, необходимо не только время, но и финансовые вложения. Для разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия требуется 1,2 миллиона рублей, а затем за государственную историко-культурную экспертизу необходимо будет выложить из бюджета района еще 600 тысяч рублей. Таким образом, строительство ЗАГСа в этом месте обойдется уже в 33 миллиона 800 тысяч рублей (32 миллиона стоит само здание).

1. «Жилой дом каменный», ул. Интернациональная, 12 — 193, 2 метра.

2. Жилой дом, ул. Интернациональная, 18 — 132,8 метра.

3. «Мужская гимназия», угол улиц Интернациональной и Мира, 2 — 200 метра.

4. «Здание торгового техникума», ул. Ленина, 50 - 161 метра.

5. «Жилой дом», ул. Мира, 2 — 122,2 метра.

6. «Училища уездное», ул. Ленина, 4 — 191,8 метра.

Общественность Лебедяни предлагает убить двух зайцев: не возводить спорное здание, а передать в муниципальную собственность «под ЗАГС» какое либо из исторических зданий города. Для ЗАГса вполне подошел бы пустующий трехэтажный дом Игумновых (Советская, 6). Он сохранил не только величественный внешний вид, но и привлекательный интерьер. Но захотят ли изменить свою точку зрения чиновники Лебедяни — вопрос открытый.