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На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

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На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры

Госгидрография Украины призвала высших должностных лиц страны инициировать начало «принудительных переговоров» с Россией об установлении морской границы между государствами, говорится в заявлении учреждения, опубликованном на его официальном сайте. Об этом сообщает издание Газета.ру.

Договор о российско-украинской государственной границе был заключен между Москвой и Киевом в 2003 году, однако морские границы установлены не были.

«Поэтому «Госгидрография» предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс», — сказано в сообщении.

В госгидрографии назвали установление морской границы с Россией ключевым вопросом национальной безопасности и обороны. Ведомство отмечает, что без установления границ Украина не сможет легально использовать водные ресурсы.
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