Происшествия
46 минут назад
В Липецке пропал уроженец Донбасса
В последний раз его видели в микрорайоне «Елецкий».
В Липецке пропал 31-летний Александр Грохотов. В последний раз его видели в микрорайоне «Елецкий» 18 сентября.
На вид Александр Грохотов среднего телосложения, рост 175 сантиметров, глаза голубые, волосы русые.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Грохотова, просят связаться с полицией или волонтерами.
На вид Александр Грохотов среднего телосложения, рост 175 сантиметров, глаза голубые, волосы русые.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Грохотова, просят связаться с полицией или волонтерами.