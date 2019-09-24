Происшествия

46 минут назад

В Липецке пропал уроженец Донбасса

472
#пропавшие без вести
В Липецке пропал уроженец Донбасса

В последний раз его видели в микрорайоне «Елецкий».

В Липецке пропал 31-летний Александр Грохотов. В последний раз его видели в микрорайоне «Елецкий» 18 сентября. 

На вид Александр Грохотов среднего телосложения, рост 175 сантиметров, глаза голубые, волосы русые.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Грохотова, просят связаться с полицией или волонтерами.
472
#пропавшие без вести

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