В Липецке пропал уроженец Донбасса

В последний раз его видели в микрорайоне «Елецкий».



В Липецке пропал 31-летний Александр Грохотов. В последний раз его видели в микрорайоне «Елецкий» 18 сентября.



На вид Александр Грохотов среднего телосложения, рост 175 сантиметров, глаза голубые, волосы русые.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Грохотова, просят связаться с полицией или волонтерами.

