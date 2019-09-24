Двор в «Университетском» залила труба долгостроя

Строительная компания осушила залитый двор.

Рабочие строительной компании осушили залитый водой двор. Как сообщили GOROD48 в АО «ЛГЭК», их аварийная бригада выехала на место вызова, но к их прибытию утечка была устранена. Как удалось выяснить, потоп во дворе произошел из-за повреждения водовода стоящего рядом долгостроя. Сети снабжения принадлежат строительной компании, ее сотрудники сами перекрыли воду и осушили двор.



Сообщение о залитом водой дворе поступило сегодня в аварийную службу в 08:30. Жильцы пожаловались на бьющую из земли воду. Она залила и асфальт двора многоэтажек на Замятина,1 и Белянского,2. Аварийная бригада ЛГЭКа обследовала участки поблизости и убедилась в том, что виновник потопа — водовод долгостроя: на сетях компании аварий нет.