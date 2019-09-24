Общество

38 минут назад

Двор в «Университетском» залила труба долгостроя

2 592
#ЖКХ #коммунальная авария #потоп
Двор в «Университетском» залила труба долгостроя

Строительная компания осушила залитый двор.

Рабочие строительной компании осушили залитый водой двор. Как сообщили GOROD48 в АО «ЛГЭК», их аварийная бригада выехала на место вызова, но к их прибытию утечка была устранена. Как удалось выяснить, потоп во дворе произошел из-за повреждения водовода стоящего рядом долгостроя. Сети снабжения принадлежат строительной компании, ее сотрудники сами перекрыли воду и осушили двор.

Сообщение о залитом водой дворе поступило сегодня в аварийную службу в 08:30. Жильцы пожаловались на бьющую из земли воду. Она залила и асфальт двора многоэтажек на Замятина,1 и Белянского,2. Аварийная бригада ЛГЭКа обследовала участки поблизости и убедилась в том, что виновник потопа — водовод долгостроя: на сетях компании аварий нет.
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#ЖКХ #коммунальная авария #потоп

Комментарии (2)

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Плевать

1 минуту назад
На РЕН тв сказали, что в ПЯТНИЦУ В ЛИПЕЦКЕ В ДОМАХ ДАДУТ ОТОПЛЕНИЕ... ВСЁ В КУРСЕ? ГОРА В КУРСЕ?
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Житель

25 минут назад
Такое событие в жизни города! Третья заметка на эту тему, прямо хронометраж !
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