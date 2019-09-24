В Липецке появится новая достопримечательность

26 сентября в Липецке на улице 8 Марта откроют мемориальную доску поэту Сергею Панюшкину. В 2019 году ему исполнилось бы 100 лет.

- Установка памятной доски была инициирована родными поэта, - рассказал GOROD48 начальник отдела по развитию территориального общественного самоуправления и работе с населением управления Советским округом Липецка Станислав Лихачев. - Идею поддержали в мэрии и городском Совете.



Сергей Панюшкин родился 5 апреля 1919 года в казачьей семье в астраханском Понизовье, в казачьем поселке Разин Бугор, окончил школу ловецкой молодёжи (с десяти лет выходил на лов рыбы). Несмотря на молодость, пользовался огромным авторитетом у односельчан – работал в рыболовецком колхозе «Красноловец» бухгалтером и конторщиком, занимался составлением документации и отправкой писем. Панюшкин был избран секретарём комсомольской организации и профсоюзным руководителем. В мае 1939 года поступил в военно-морское училище, откуда в ноябре того же года был направлен в морскую пехоту на войну с Финляндией – Карельский перешеек, где получил обморожение ног.



1941 год встретил командиром торпедного катера, одним из последних уходил из Таллина в Кронштадт (транспорт был подорван, Панюшкин выброшен за борт, но выжил, получив контузию). Участвовал в боях за Ленинград, был переведён в спецподразделение, занимающееся разведкой. В 1944 году руководил переброской военной техники из США в СССР, войну закончил на Дальнем Востоке. Списан с флота по ранению (инвалидности) и был переведён в Вологду для прохождения дальнейшей службы по восстановлению народного хозяйства, окончил военное училище КГБ.



В 1954 году Сергей Панюшкин переехал в Липецк, где работал на станкостроительном заводе в отделе кадров. Именно в Липецке началась его плодотворная литературная деятельность. Сергей Панюшкин – автор более тридцати книг поэзии и прозы, член многих академий, лауреат нескольких премий, первый председатель Липецкого краеведческого общества и Липецкого отделения Петровской академии. Благодаря его вмешательству было остановлено строительство гостиничного комплекса на липецком городище в 1987 году. Панюшкин –организатор Липецкого отделения Союза писателей России, издавал краеведческую литературу и занимался с молодыми литераторами. Почетный гражданин Липецка и Астрахани. Ушел из жизни 26 сентября 2010 года, похоронен в Липецке.





Фото: управление Советским округом Липецка

