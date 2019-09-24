Общество

сегодня, 11:19

Трамвайный маршрут №1 вновь будет сокращен

2 674
#трамвайное движение
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Трамвайный маршрут №1 вновь будет сокращен
Как сообщили в городском департаменте транспорта, 25 сентября с 10.00 до окончания работ по замене стрелочных переводов, рейсы по маршруту № 1 «Центральный рынок – ДП6» будут выполняться до остановки «улицы Чехова».

Во время ремонта будет организована перевозка пассажиров 1 автобусом на участке улично-дорожной сети «пл. Клименкова – ДП6» в прямом направлении по схеме «площадь Клименкова – улица Краснозаводская – улица Ленинградская – улица Ильича – улица 3 Сентября – улица Воронежская – остановочный пункт «ДП6», в обратном направлении по схеме «остановочный пункт «ДП6» - улица Воронежская – улица 3 Сентября – улица Краснозаводская – улица Краснознаменная – улица Коммунистическая – площадь Клименкова».

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.

2 674
#трамвайное движение
2

Комментарии (2)

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Солидарен

37 минут назад
Пристрелите уж эту железную лошадь чтоб не мучилась животинка.
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Ззз

сегодня, 11:35
Да уберите вы уже эти дурацкие трамваи! Толку от них нет, а дороги портят.
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