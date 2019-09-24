Трамвайный маршрут №1 вновь будет сокращен

Как сообщили в городском департаменте транспорта, 25 сентября с 10.00 до окончания работ по замене стрелочных переводов, рейсы по маршруту № 1 «Центральный рынок – ДП6» будут выполняться до остановки «улицы Чехова».



Во время ремонта будет организована перевозка пассажиров 1 автобусом на участке улично-дорожной сети «пл. Клименкова – ДП6» в прямом направлении по схеме «площадь Клименкова – улица Краснозаводская – улица Ленинградская – улица Ильича – улица 3 Сентября – улица Воронежская – остановочный пункт «ДП6», в обратном направлении по схеме «остановочный пункт «ДП6» - улица Воронежская – улица 3 Сентября – улица Краснозаводская – улица Краснознаменная – улица Коммунистическая – площадь Клименкова».



Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.



