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3 минуты назад

Размер госдолга регионов России опустился ниже 2 трлн

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#госдолг

По данным на 1 сентября 2019 года, объем задолженности субъектов РФ составил 1,995 трлн рублей (на 1 августа — 2,016 трлн рублей), следует из материалов Минфина.  

Отмечается, что отступить за критически важную отметку в 2 трлн рублей госдолга регионам позволили хорошая конъюнктура, бюджетная дисциплина и меры финансового ведомства. До такого уровня показатель не опускался с ноября 2014 года. 

Как рассказал «Известиям» первый замминистра финансов Леонид Горнин, большинство регионов справились с задачей снижения своих обязательств и выполнили все свои обещания, это устойчивая платформа для реализации национальных проектов.  

«На данный момент соотношение госдолга к собственным доходам составляет 22,5%. Это очень хороший показатель, особенно учитывая, что он раньше доходил до 40%, что вызывало беспокойство», — рассказал Горнин.  

Он также сообщил, что благодаря таким устойчивым тенденциям, уже сейчас 68 субъектов могут увеличить госдолг, не нарушая никаких условий в соглашениях, заключенных с Минфином, до 258 млрд рублей, больше чем на 15%.  

Еще один позитивный момент: если раньше 15 регионов находились в красной зоне (задолженность свыше 100%), то сейчас остался только один — Мордовия — с госдолгом свыше 200%. 

 

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что к концу года уровень нагрузки может немного повыситься из-за увеличения расходов и необходимости гасить обязательства, однако коррекция будет небольшой. 
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#госдолг

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