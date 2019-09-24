11 минут назад
Водители НЛМК – призеры регионального конкурса профмастерства
Работники ПАО «НЛМК» заняли пять призовых мест на XVI-ом ежегодном конкурсе профессионального мастерства среди водителей предприятий Липецкой области.
От НЛМК участвовали семь водителей, пятеро из них стали призерами в трех номинациях. Среди водителей автомобиля марки «КамАЗ-65117» второе и третье места заняли Сергей Сушков и Александр Климов. Среди водителей автобуса марки «ЛиАЗ-5256» с гидромеханической передачей Евгений Хабаров и Виталий Кокорев также заняли «серебро» и «бронзу» конкурса. Их коллега Евгений Миронов стал третьим среди водителей автобусов среднего класса.