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11 минут назад

Водители НЛМК – призеры регионального конкурса профмастерства

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#конкурс
Водители НЛМК – призеры регионального конкурса профмастерства

Работники ПАО «НЛМК» заняли пять призовых мест на XVI-ом ежегодном конкурсе профессионального мастерства среди водителей предприятий Липецкой области.   

Как сообщает пресс-служба НЛМК, в традиционном региональном состязании участвовали 32 лучших водителя из крупнейших компаний региона, которые эксплуатируют грузовой и пассажирский автотранспорт. Конкурсанты соревновались в мастерстве вождения автомобилей «КамАЗ», автобусов «ЛиАЗ» и «ПАЗ». Конкурс включал проверку теоретических знаний правил дорожного движения и скоростное маневрирование за контрольное время.   
  
От НЛМК участвовали семь водителей, пятеро из них стали призерами в трех номинациях.  Среди водителей автомобиля марки «КамАЗ-65117» второе и третье места заняли Сергей Сушков и Александр Климов.  Среди водителей автобуса марки «ЛиАЗ-5256» с гидромеханической передачей Евгений Хабаров и Виталий Кокорев также заняли «серебро» и «бронзу» конкурса. Их коллега Евгений Миронов стал третьим среди водителей автобусов среднего класса.   
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#конкурс

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